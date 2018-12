Ludwig backt im Rathaus Kekse mit Volksschulkindern

Wien (OTS/RK) - So lässt sich die Wartezeit aufs Christkind aushalten: In den Backstuben der festlich geschmückten Volkshalle im Wiener Rathaus dürfen Kinder ihre eigenen Kekse backen. Heute, Montagmorgen, ging es für Schülerinnen und Schüler der Sir Karl Popper Schule im 15. Bezirk ans Werk. Beim Teigwalken und Ausstechen bekamen sie prominente Unterstützung: Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck kamen zu Besuch, streiften weiße Schürzen über und halfen den Kindern beim Backen. „Wien hat für die Kleinen in der Vorweihnachtszeit viel zu bieten und versüßt ihnen damit die Wartezeit aufs Christkind. Es ist mir eine Freude, den fröhlichen Kindern beim Backen zuzuschauen und ihnen dabei unter die Arme zu greifen“, sagte Ludwig.

Die Bastel- und Backstuben im Rathaus sind Teil des Kinderprogramms des Wiener Weihnachtstraums und haben noch bis 23. Dezember täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Anmeldungen unter www.wienerweihnachtstraum.at/kinderprogramm-volkshalle.

Pressebilder demnächst abrufbar unter: www.wien.gv.at/pressebilder

(Schluss) sep

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse