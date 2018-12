Die Modeschule Hetzendorf lädt zum „Bazaar“ ins Schloss ein

Wien (OTS) - Am 7. Dezember öffnet in der Modeschule Hetzendorf um 16 Uhr wieder der traditionelle „Weihnachtsbazaar“. Im stimmungsvollen Ambiente von Schloss Hetzendorf erwartet die BesucherInnen eine Fülle an hochwertigen, kreativen Produkten. Die Angebote umfassen Kleidung, Strickdesign, Textildesign, Taschen und Accessoires. Alle Produkte wurden von SchülerInnen und AbsolventInnen der Modeschule Hetzendorf entworfen und in limitierter Anzahl handgefertigt.

Mit Punsch, weihnachtlicher Bäckerei und pikanten Snacks ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Der Erlös des Buffets kommt dem Verein Netz zugute, der Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern begleitet.

Termin: Freitag, 7. Dezember 2018 Beginn: 16 Uhr Adresse: Modeschule Wien im Schloss Hetzendorf 1120 Wien, Hetzendorfer Straße 79 Erreichbarkeit: Linie 62 Linie 63A S-Bahn (Haltestelle Hetzendorf, Abgang Hetzendorfer Straße; 5 Minuten zu Fuß)

Weitere Informationen unter www.modeschule.wien.at

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zimmermann

Öffentlichkeitsarbeit & Projektmanagement

MA 13 - Modeschule der Stadt Wien im Schloss Hetzendorf

Telefon: 01 4000-85737

E-Mail: michaela.zimmermann @ wien.gv.at