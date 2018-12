BMI: Termin: Lehrgangsabschluss von Polizistinnen und Polizisten mit Innenminister Kickl

Heute, Montag, 03.Dezember 2018, 12:30 Uhr, Wien-Innere Stadt

Wien (OTS) - Am 03. Dezember 2018, 12:30 Uhr, feiern 77 Polizistinnen und 172 Polizisten in Anwesenheit von Innenminister Herbert Kickl und Polizeipräsident Gerhard Pürstl den Abschluss ihrer Polizeigrundausbildung am Platz in der Burg (1. Wiener Gemeindebezirk). Während ihrer Grundausbildung konnten sie bereits in den beiden Praxisphasen Erfahrungen für den Außendienst sammeln und werden ab heute in den Wiener Bezirken ihren Streifendienst versehen.

Die Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu den Feierlichkeiten eingeladen.

Zeit: 03. Dezember 2018, 12:30 Uhr

Ort: Wien-Innere Stadt, Platz in der Burg

1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Abteilung Kommunikation

Referat Pressestelle

+43-(0)1-53 126-2488

pressestelle @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at