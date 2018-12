Tag des Ehrenamtes: SOS-Kinderdorf sucht Freiwillige in ganz Österreich

Vor allem Deutsch- und Lernhilfen in Wien gesucht, großes „Danke“ an alle Ehrenamtlichen

Innsbruck/Wien (OTS) - Anlässlich des internationalen Tages des Ehrenamtes am 5. Dezember bedankt sich SOS-Kinderdorf bei allen ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützern. „Freiwilligenarbeit ist unbezahlbar“, sagt Christian Moser, Geschäftsführer bei SOS-Kinderdorf. „Ich danke allen Menschen, die bei uns täglich mit anpacken sehr herzlich für ihr Engagement.“

Bei SOS-Kinderdorf sind es derzeit etwa 300 Menschen, die unter dem Motto „Setz dich ein“ gemeinsam mit dem professionellen Team dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche in Not in einem stabilen Zuhause aufwachsen können – mit allem, was dazugehört.

Lernen, Garteln, Fußball spielen

„Oft sind es alltägliche Dinge, mit denen man Kindern eine Freude bereiten oder ein SOS-Kinderdorf unterstützen kann: Gemeinsam spannende Bücher lesen, für die nächste Schularbeit lernen, garteln oder zusammen Fußball spielen“, sagt Moser. Ein liebevolles Zuhause braucht das „Rundherum“: Schön ausgemalte Zimmer, einen gepflegten Garten oder einen passenden Haarschnitt. „Deswegen sind die freiwilligen Helferinnen und Helfer im Dorf oder in der Verwaltung genauso wichtig für das Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen“, sagt Moser.

Bei SOS-Kinderdorf können sich Menschen langfristig engagieren oder punktuell bei speziellen Anlässen mit anpacken. Gefragt sind sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen, wie zum Beispiel Unternehmen, Vereine, Schulen oder Unis. Die Mitarbeit ist in ganz Österreich möglich.

Der Bedarf ist je nach Bundesland unterschiedlich und kann auf der Website von SOS-Kinderdorf abgefragt werden. Aktuell sucht SOS-Kinderdorf zum Beispiel NachhilfelehrerInnen, DeutschtrainerInnen, ÜbersetzerInnen, FußballtrainerInnen oder „Radldoktoren“und viele andere Berufsgruppen mehr.

https://www.ots.at/redirect/freiwilligenarbeit

