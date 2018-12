Sexuelle Belästigung, Diebstahl: Fahndung nach unbekanntem Täter

Wien (OTS) - Datum: 31.07.2018

Uhrzeit: Ca. 14:00 Uhr

Adresse: 22., Bereich Donauinsel nächst der Schleusenbrücke Wehr 1

Das LKA Wien, Außenstelle Nord, ermittelt in einem Fall von sexueller Belästigung und Diebstahl gegen einen unbekannten Mann. Der Täter steht in Verdacht, vor einem weiblichen Opfer (40) eine öffentliche geschlechtliche Handlung gesetzt zu haben. Als der Lebensgefährte des Opfers intervenierte, flüchtete der Täter und stahl hierbei die Geldbörse der Frau, samt Bankomatkarte. Am 11.08.2018 versuchte der Täter, mit der entfremdeten Bankomatkarte am Schottenring Geld zu beheben. Durch eine Videoüberwachung konnten Fotos des Tatverdächtigen gesichert werden. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Person werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 67800 oder 67310 erbeten.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at