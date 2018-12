Festnahme eines mutmaßlichen Taschendiebes

Wien (OTS) - Datum: 01.12.2018

Uhrzeit: 15:35 Uhr

Adresse: 01., Stephansplatz

Die LPD Wien führt in der Vorweihnachtszeit diverse Schwerpunktaktionen gegen den Taschendiebstahl auf Adventmärkten durch. Eine auf Taschendiebstahl spezialisierte Einheit des LKA Wien konnte im Zuge einer derartigen Streife einen gesuchten mutmaßlichen Serien-Taschendieb wiedererkennen und festnehmen. Dem Gesuchten (47, Chile) werden 13 Fälle von Taschendiebstahl zur Last gelegt, die sich allesamt in der Vorweihnachtszeit 2017 ereignet hatten. Der Mann ist geständig und befindet sich in Haft.

