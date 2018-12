Jugendliches T-Mobile-Weihnachten: Jugendtarife mit viel Datenvolumen und 200 Euro Smartphone-Bonus

Wien (OTS) -

„My Mobile Youth“-Tarife für alle unter 27 Jahre mit viel Datenvolumen und günstiger Grundgebühr

200 Euro Smartphone-Bonus im „Youth Extreme“-Tarif auf Top-Smartphones von Apple, Huawei und Samsung

Keine Aktivierungskosten

Für alle unter 27 bietet T-Mobile ab sofort zwei Smartphone-Tarife mit viel Datenvolumen, einer günstigen Grundgebühr und 200 Euro Smartphone-Bonus. Wer sich in Kombination mit dem Tarif „My Mobile Youth Extreme“ für ein Apple iPhone X, iPhone XS, Huawei P20, Huawei P20 Pro oder Samsung Galaxy S9 entscheidet, erhält einmalig 200 Euro auf die Rechnung gutgeschrieben. Der Smartphone-Bonus gilt bei einer Anmeldung bis 6. Jänner 2019 in jedem T-Mobile-Shop und an der telefonischen Serviceline. Wie immer sind alle neuen Smartphones bei T-Mobile entsperrt.

Viel Datenvolumen für Youngsters

Für 19,99 Euro im Monat sind im Tarif „My Mobile Youth Turbo“ 16 GB Datenvolumen (davon 9 GB für EU-Roaming) mit bis zu 50 Mbit/s Download- und bis zu 10 Mbit/s Upload-Speed, unlimitierte Telefonie und SMS (auch in EU-Roaming unlimitiert) inkludiert.

Im Tarif „My Mobile Youth Extreme“ gibt es um 24,99 Euro im Monat 24 GB Datenvolumen (davon 12 GB für EU-Roaming) mit bis zu 150 Mbit/s Download- und bis zu 50 Mbit/s Upload-Speed, ebenso unlimitierte Telefonie und SMS (auch in EU-Roaming unlimitiert).

Zusätzlich ersparen sich Kunden in beiden Tarifen Aktivierungskosten in Höhe von 69,99 Euro. Die jährliche Servicepauschale beträgt 22 Euro. Die Tarife können ab 18 bis 26 Jahre angemeldet werden.

Weitere Information zu den Jugendtarifen unter https://www.t-mobile.at/tarife/jugendtarif.

Bildmaterial unter https://flic.kr/p/2cadzWw.



Rückfragen & Kontakt:

T-Mobile Austria GmbH

Lev Ratner, MA

Pressesprecher Produkte

Tel.: +43 676 8200 7007

E-Mail: lev.ratner @ t-mobile.at