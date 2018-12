Heute ist Welttag der Menschen mit Behinderungen: Erstmals drei Frauen mit Behinderungen mit „Her Abilities Award“ ausgezeichnet

Vier Nominierungen aus Österreich

Mit dem Her Abilities Award zeichnen wir Frauen mit Behinderungen aus, die durch ihre Arbeit die Gesellschaft positiv verändern – denn ihr Schaffen wird nur selten in der Öffentlichkeit gewürdigt Yetnebersh Nigussie

Wir gratulieren den drei Siegerinnen sehr herzlich. Sie zeigen, dass Frauen mit Behinderungen tagtäglich auf vielen Gebieten Außergewöhnliches leisten. Frauen aus benachteiligten Gruppen sind auch heute noch unterrepräsentiert in vielen Ländern. Darum haben wir diesen Preis gegründet. Er soll auch andere Frauen mit Behinderungen motivieren – egal ob als Künstlerin, Wissenschaftlerin oder als Aktivistin für Menschenrechte Sabine Prenn

Wien (OTS) - Heute, am 3. Dezember, dem Welttag der Menschen mit Behinderungen, wird zum ersten Mal der „Her Abilities Award“ an talentierte und engagierte Frauen mit Behinderungen vergeben. Der Preis wurde heuer im Frühjahr in Österreich von Licht für die Welt und Yetnebersh Nigussie, der Trägerin des alternativen Nobelpreises (Right Livelihood Award), gegründet. Die drei Siegerinnen, die heute in Wien bekannt gegeben wurden, kommen aus Bangladesch, Nigeria und Sambia. Sie erhalten die Auszeichnung für ihre herausragenden Leistungen und Aktivitäten im Bereich Menschenrechte, Gesundheit und Bildung sowie Kunst, Kultur und Sport. Auch vier Österreicherinnen waren unter den 158 Einreichungen aus 52 Ländern.

„ Mit dem Her Abilities Award zeichnen wir Frauen mit Behinderungen aus, die durch ihre Arbeit die Gesellschaft positiv verändern – denn ihr Schaffen wird nur selten in der Öffentlichkeit gewürdigt “, so Yetnebersh Nigussie, die gemeinsam mit der Organisation Licht für die Welt den Award initiiert hat. Im ersten Jahr von Her Abilities erhalten Musola Catherine Kaseketi aus Sambia, Toyin Janet Aderemi aus Nigeria und Ashrafun Nahar aus Bangladesch den Preis. Die zehnköpfige Jury hat die drei Gewinnerinnen unter 158 Einreichungen aus 52 Ländern ausgewählt.

„ Wir gratulieren den drei Siegerinnen sehr herzlich. Sie zeigen, dass Frauen mit Behinderungen tagtäglich auf vielen Gebieten Außergewöhnliches leisten. Frauen aus benachteiligten Gruppen sind auch heute noch unterrepräsentiert in vielen Ländern. Darum haben wir diesen Preis gegründet. Er soll auch andere Frauen mit Behinderungen motivieren – egal ob als Künstlerin, Wissenschaftlerin oder als Aktivistin für Menschenrechte “, so Sabine Prenn, Geschäftsführerin von Licht für die Welt in Österreich.

Kategorie „Kunst, Kultur und Sport“: Erste Filmemacherin mit Behinderung Sambias ausgezeichnet

In der Kategorie „Kunst, Kultur und Sport“ erhält Musola Catherine Kaseketi den Award. Die 50-Jährige ist die erste professionelle weibliche Regisseurin Sambias. In ihren Filmen thematisiert sie die Lebensumstände von Frauen mit Behinderungen, die – so wie sie selbst – häufig Barrieren ausgesetzt sind. Kasketis erster Film „Suwi“ wurde 2009 veröffentlicht und auf zahlreichen europäischen Filmfestivals gezeigt. Sie initiierte Sambias erstes internationales Filmfestival „Shungu Namutitima“ („Rauch der Donnert“) und gründete die gemeinnützige Stiftung „Voile Images“, die junge sambische Filmeschaffende ausbildet. Kaseketi berät auch die Nationale Vereinigung von Frauen mit Behinderungen in Sambia. „Ich fühle mich zutiefst geehrt, denn mit mir waren großartige Frauen nominiert. Die Auszeichnung motiviert mich, noch härter zu arbeiten. Sie gebührt nicht mir alleine, sondern steht stellvertretend für all die Frauen und Mädchen mit Behinderungen in Sambia und weltweit - Frauen, die große Kämpferinnen sind, aber leider zu oft vergessen werden und unsichtbar sind“, sagt Musola bescheiden.

Kategorie „Gesundheit und Bildung“: Wissenschaftlerin aus Nigeria ausgezeichnet

Die nigerianische Wissenschaftlerin und Gesundheitsexpertin Dr. Toyin Janet Aderemi wird in der Kategorie „Gesundheit und Bildung“ ausgezeichnet. Die Nigerianerin studierte als erste Rollstuhlfahrerin in ihrem Heimatland Pharmazie und ist eine Vorreiterin im Bereich inklusiver Entwicklungszusammenarbeit. Aderemi arbeitete mehrere Jahre als Projektmanagerin mit Flüchtlingen mit Behinderungen im Südsudan und ist heute als Inklusionsberaterin für internationale Organisationen tätig. Aderemi forscht im Bereich Verhaltensmedizin – einer ihrer Schwerpunkte ist sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte von Menschen mit Behinderungen. „Der Her Abilities Award gibt mir das Gefühl, dass mein Beitrag zur Gesellschaft und einer inklusiven Welt gewürdigt wird. Zudem ist er ein Symbol dafür, was möglich ist, wenn wichtige Akteure die Bildung von Mädchen mit Behinderungen – wie mir damals – ermöglichen. Und der Award ermutigt mich noch mehr für meine Vision einer gleichberechtigen Gesellschaft zu tun“, sagte Toyin Janet Aderemi.

Kategorie „Rechte“: Menschenrechtsaktivistin aus Bangladesch ausgezeichnet

Ashrafun Nahar wird in der Kategorie Rechte ausgezeichnet. Die Aktivistin kämpft gegen die Diskriminierung von Frauen mit Behinderungen in ihrem Heimatland Bangladesch. Die 42-Jährige gründete die Frauenrechtsorganisation „Women with Disabilities Development Foundation“ (WDDF), die Frauen mit Behinderungen unterstützt. Ihr Ziel ist es die tief verankerte Diskriminierung abzubauen und Partizipation zu ermöglichen. Nahar engagiert sich auch in internationalen Foren für Frauen mit Behinderungen – auch für AWID (Association for Women's Rights in Development). „Ich bin überglücklich und fühle mich geehrt, dass ich den Her Abilities Award erhalte. Diese Ehre wird mit zuteil, weil meine Schwestern mit Behinderungen meine Arbeit respektieren. Dahinter verbergen sich die Wünsche meiner Kolleginnen, meiner Unterstützerinnen, meiner Eltern, meiner Lehrer. Die Auszeichnung ist ein Symbol der Liebe“, so Ashrafun Nahar.

Auch Österreicherinnen mit Behinderungen waren unter den Nominierten

Aus Österreich waren vier Frauen für den Award nominiert, darunter auch Julia Moser vom Forum für Usher-Syndrom, Hörsehbeeinträchtigung und Taubblindheit: „Es gibt zu viele Frauen mit Behinderungen, die mit ihren außergewöhnlichen Leistungen im Verborgenen bleiben. Der Her Abilities Award ermutigt dazu, diese großartigen Frauen sichtbar zu machen und zu würdigen. Darüber freue ich mich sehr.“ Karin Neudolt, Badminton-Europameisterin und österreichische Gehörlosen Sportlerin 2018: „Ich freue und fühle mich sehr geehrt über die Nominierung zum Her Ablities Award. Es motiviert mich sehr, dass mein Weg sowohl im Spitzensport als auch beim Einsatz für die Inklusion im Sport der richtige ist. Kinder und Jugendliche mit Hörproblemen müssen jederzeit Zugang zum Sport haben und auch barrierefreien Unterricht erhalten, also mit Gebärdensprache. Darüber hinaus sehe ich meine Aufgabe weiterhin ein Vorbild für Kinder und Jugendliche zu sein und setze mich dafür ein, dass Vereine für jede Situation Gebärdensprachdolmetscher in Anspruch nehmen können.“ „Man soll sich nicht mit zu vielen Fragen nach dem Wie aufhalten, sondern den Mut haben, einfach zu tun und damit etwas in dieser Welt zu bewegen“, sagt die dritte Nominierte Lydia Fenkart aus Österreich. Sie ist Gebärdensprache-Lehrerin, Autorin und Publizistin.

Über den Her Abilities Award

Her Abilities ist eine Initiative der Fachorganisation Licht für die Welt, die sich für Menschen mit Behinderungen in den ärmsten Regionen der Welt einsetzt. Die Auszeichnung wurde zusammen mit der äthiopischen Menschenrechtsaktivistin und Licht für die Welt Mitarbeiterin Yetnebersh Nigussie ins Leben gerufen, die 2017 den Alternativen Nobelpreis (Right Livelihood Award) und 2018 den renommierten Spirit of Helen Keller Award erhalten hat. Der Her Abilities Award soll Aufmerksamkeit für die Fähigkeiten und Errungenschaften von Frauen mit Behinderungen weltweit bringen – denn sie sind in der Öffentlichkeit unterrepräsentiert. 2019 wird der Award fortgesetzt. Einreichungen für 2019 sind ab dem Weltfrauentag, 8. März 2019, möglich. Die Gewinnerinnen werden am 3. Dezember 2019 bekannt gegeben. Website: https://www.her-abilities-award.org/

Licht für die Welt

Licht für die Welt ist eine internationale Fachorganisation für inklusive Entwicklung. Unser Ziel ist eine inklusive Gesellschaft, die allen offen steht und niemanden zurücklässt. Wir setzen uns für barrierefreie augenmedizinische Versorgung ein und unterstützen inklusive Bildung und Rahmenbedingungen für ein selbstbestimmtes Leben, damit Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben können. Licht für die Welt ist als unabhängiger, gemeinnütziger Verein organisiert und unterhält Länderbüros in Äthiopien, Burkina Faso, Mosambik und Südsudan. Mit unseren Programmen stärken wir die Rechte von Menschen mit Behinderungen, ermöglichen ihnen ein selbstbestimmtes Leben und helfen ihnen aus der Armutsfalle. Spendenkonto: Licht für die Welt. IBAN: AT92 2011 1000 0256 6001 BIC: GIBAATWWXXX

