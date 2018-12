Liste Pilz/Stern: Frauenministerin nach einem Jahr noch immer nicht im Job angekommen

Da hat auch der Islandbesuch nichts geholfen

Wien (OTS) - „Die Statements der Frauenministerin Juliane Bogner Strauß bleiben eine Herausforderung.“ meint Parteichefin und Frauensprecherin der Liste Pilz, Maria Stern, und weiter: „Dass sie nach ihrem Besuch in Island, wo der Lohnunterschied zwischen Mann und Frau seit Beginn des Jahres verboten ist, weiterhin von einem „freiwilligen Zugang“ spricht und sich vornimmt, lediglich die Einkommensberichte bekannter zu machen, zeigt, dass sie sich die Flugkosten und das Kerosin hätte sparen können. Die Aufgabe einer Frauenministerin ist, die Gesetzeslage für 52% der Bevölkerung zu verbessern und nicht das optimierte Vermarkten bereits bestehender und hart erkämpfter Maßnahmen. Vielleicht sollte sie in die Werbebranche wechseln.“



Stern ist auch darüber verärgert, dass Bogner-Strauß kein Bewusstsein über die Auswirkungen des Familienbonus hat: „Dass sie freiwillig angibt, ihr Mann würde um den Bonus ansuchen, zeigt, dass es offensichtlich noch nicht zu ihr durchgedrungen ist, dass die Steuererleichterung in drei Viertel der Fälle auf männlichen Konten landet, eben weil diese mehr verdienen. „Das kann vielleicht dem Finanzminister egal sein, ist aber einer Frauenministerin nicht würdig.“ Des weiteren empört Stern, dass sich die Familienministerin darüber freut, zusätzlich zu ihrem satten Ministerinnengehalt, €4.500 jährlich einzustreifen, während ihr das dritte Kind einer Mindestsicherungsbezieherin monatlich nur 43€ wert ist: „Das ist kaltschnäuzig und zynisch. Sie kann es sich aber noch überlegen und das Geld meinem SOS Familienbonus zur Verfügung stellen, damit er an Familien weitergereicht wird, die das Geld tatsächlich brauchen.“

Die Parteichefin startete die Protestaktion SOS Familienbonus als Antwort auf die heftig umstrittene Regierungs-Reform. "Ich will die Kluft zwischen Kindern, die ein sorgenfreies Leben führen können und Kindern, die in verschärfter Armut aufwachsen müssen, verringern. Deshalb bin ich in die Politik gegangen", so Stern.

