AVISO, 5.12.: Bürgermeister Ludwig eröffnet A1 Next Generation Data Center

Wien (OTS/RK) - In Floridsdorf wird das neue Rechenzentrum A1 Next Generation Data Center eröffnet. Aus diesem Anlass findet am Dienstag, dem 5. Dezember 2018, um 10.30 Uhr ein Pressegespräch mit Bürgermeister Michael Ludwig, IBM-Generaldirektorin Patricia Neumann und A1-CEO Marcus Grausam im neuen A1-Rechenzentrum (21., Paukerwerkstraße 7) statt. Thematisiert wird die Priorität der Digitalisierung für den Wirtschaftsstandort Wien und Österreich. Im Rahmen des Gesprächs gibt es die Möglichkeit einer Führung durch das A1 Next Generation Data Center.

Es wird ein Shuttle-Service eingerichtet: Abfahrt ist um 10:00 Uhr beim A1-Headquarter (2., Lassallestraße 9, Rückfahrt nach dem Pressegespräch um ca. 11:30 Uhr. Bei Interesse schicken Sie bitte ein Mail an elfriede.zach @ a1.at

Pressegespräch anl. Eröffnung des A1 Next Generation Data Center mit

Bürgermeister Ludwig



Datum: 5.12.2018, um 10:30 Uhr



Ort:

A1 Next Generation Data Center

Paukerwerkstraße 7 1210



