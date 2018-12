Zwei Verkehrstote in der vergangenen Woche

373 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 2. Dezember 2018

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Pkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Am Montag geriet ein 88-jähriger Pkw-Lenker im Bezirk Voitsberg, Steiermark, auf die linke Fahrbahn und prallte frontal in das entgegenkommende Sattelzugfahrzeug. Durch die Wucht des Anpralls wurde der Pkw auf die Straßenböschung geschleudert und total zerstört. Der Lenker erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Am Wochenende verunglückte ein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Ein Mensch kam in der Vorwoche auf einer Bundesstraße und einer auf einer Gemeindestraße ums Leben. Ein Verkehrstoter musste in der Steiermark und einer in Vorarlberg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursache war in einem Fall Unachtsamkeit/Ablenkung und in einem Fall eine gesundheitliche Beeinträchtigung. Ein tödlicher Verkehrsunfall war ein Alleinunfall.

Vom 1. Jänner bis 2. Dezember 2018 gab es im österreichischen Straßennetz 373 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2017 waren es 393 und 2016 waren es 405.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Abteilung Kommunikation

Referat Pressestelle

+43-(0)1-53 126-2488

pressestelle @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Otmar Bruckner, BA

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-1-90600-88503

otmar.bruckner @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at