Barbara Bittner als Rektorin der FH Campus Wien wiedergewählt

Wien (OTS) - Mit der Wiederwahl zur Vorsitzenden des FH-Kollegiums am 28. November tritt Barbara Bittner ihre zweite Funktionsperiode als Rektorin der FH Campus Wien an. Bittner ist seit 2015 Rektorin von Österreichs größter Fachhochschule. Sie gehörte der Hochschulleitung bereits von 2005 bis 2012 als Vizerektorin für rechtliche und internationale Angelegenheiten an. Zuvor war sie Leiterin des Departments Soziales und des Bachelorstudiums Soziale Arbeit.



Wilhelm Behensky, Vorsitzender der Geschäftsleitung: „Die Wiederwahl Barbara Bittners ist die Bestätigung ihres großen Engagements und ihrer hervorragenden Leistungen auf vielen Ebenen. Barbara Bittner zeichnet sich durch große Tatkraft und Energie, aber auch durch das nötige Augenmaß und Nachhaltigkeit ihres Handelns aus – entscheidend in Zeiten großer Dynamik und anhaltenden Wandels. Wie auch bisher werden wir die Herausforderungen der Zukunft nicht nur bewältigen, sondern kreative Lösungen entwickeln.“



Weiter auf Zukunftsthemen setzen, Netzwerke ausbauen

„Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen und die Zustimmung für mein bisheriges Handeln. Gemeinsam mit dem Rektorat und dem Kollegium möchte ich fortführen, was mir bisher schon wichtig war: unsere Departments in ihrer fachlichen Entwicklung zu unterstützen und bei der Konzeption unserer Studiengänge weiter auf Zukunftsthemen zu setzen. Wir arbeiten hier in einem für Lehre, Forschung und Weiterbildung sehr förderlichen Klima. Es ist mir ein Anliegen, das beizubehalten und den partnerschaftlichen Umgang miteinander noch weiter zu stärken. Das ist eine gute Basis, um unsere Kooperationen noch auszubauen, die Studierenden noch stärker in Projekte einzubinden und unsere Absolvent*innen bestmöglich auf die Berufswelt vorzubereiten.“



Hochschulleitung der FH Campus Wien

Zur Hochschulleitung der FH Campus Wien gehören Geschäftsleitung und Rektorat. Wilhelm Behensky ist Vorsitzender der Geschäftsleitung, Horst Rode ist Geschäftsführer und CFO. Dem Rektorat steht erneut Barbara Bittner vor. Seit August 2017 ist Arthur Mettinger zurück in der Hochschulleitung. Er wurde zum Vizerektor für Lehre gewählt. Heimo Sandtner verstärkt seit 2011 das akademische Führungstrio als Vizerektor für Forschung und Entwicklung.



FH Campus Wien

Mit mehr als 6.500 Studierenden ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Angewandte Pflegewissenschaft, Gesundheitswissenschaften, Public Sector, Soziales und Technik steht ein Angebot von mehr als 60 Bachelor- und Masterstudiengängen sowie Masterlehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl.

> Besuchen Sie unseren Press Room: www.fh-campuswien.ac.at/pressroom

Rückfragen & Kontakt:

FH Campus Wien

Mag.a Petra Razenberger

Unternehmenskommunikation

+43 1 606 68 77-6404

petra.razenberger @ fh-campuswien.ac.at

www.fh-campuswien.ac.at