Helga Krismer: „Kurz bleibt Klimaanheizer“

Plastiksackerlverbot für Grüne NÖ nur ein Tropfen auf dem heißen Stein

St. Pölten (OTS) - Die Grünen Niederösterreich zeigen sich grundsätzlich erfreut, dass es künftig keine Einwegplastiksackerln in Österreich mehr geben soll: „Das ist aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein“, sagt Helga Krismer, Klubobfrau im NÖ Landtag. „Wenn man an 140km/h, dritte Flughafenpiste, Lobautunnel und Waldviertelautobahn denkt, dann kann man nur zum Schluss kommen: Kurz ist und bleibt einer der größten Klimaanheizer“. Österreich sei vom ehemaligen Musterland zum Schlusslicht beim Klimaschutz in Europa geworden.

Ein größeres Plastik-Problem als Plastiksackerl gibt es mit Getränkeflaschen – diese würden rund drei Viertel des Mülls ausmachen, der achtlos weggeworfen wird. Die Grünen NÖ fordern daher ein Pfandsystem für alle Plastikflaschen und Alu-Dosen als ersten großen Schritt gegen Plastikmüll. Um die Klimakatastrophe beim Hauptverursacher – Verkehr – anzupacken, seien Anstrengungen nötig, den Güterverkehr verstärkt auf die Bahn zu verlagern. Außerdem müssten Bahn und Bus attraktiver werden. „Wir fordern für Niederösterreich seit Jahren ein 365€-Ticket, auch für ganz Österreich muss es ein attraktives Angebot geben“, sagt Krismer abschließend.

