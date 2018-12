AVISO – Pressekonferenz zum Österreichischen Impftag 2019: „Impfprävention – Von Jung bis Alt“

Plus: Aktuelle Situation der Influenza bzw. -Impfung in Österreich

Wien (OTS) - Sehr geehrte Damen und Herren,

der Österreichische Impftag 2019 am 19. Jänner im Austria Center Vienna legt den Fokus auf „Impfprävention – Von Jung bis Alt“. Dabei geht es auch um die Frage, warum Infektionskrankheiten wie Masern derzeit eine Renaissance erleben und wie verhindert werden kann, dass auch andere, längst vergessene Erkrankungen zurückkehren – und welche Herausforderung diese Problematik für ForscherInnen, ÄrztInnen und ApothekerInnen sowie für die Gesellschaft darstellt.

Zu diesem Themenbereich – und auch zur aktuellen Situation der Influenza bzw. -Impfung in Österreich – berichten VertreterInnen der MedUni Wien, der Österreichischen Ärztekammer und der Österreichischen Apothekerkammer am Mittwoch, 12. Dezember 2018 (10.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz an der Medizinischen Universität Wien (Institut für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin, Kinderspitalgasse 15, 1090 Wien).

Pressekonferenz zum Österreichischen Impftag 2019: „Impfprävention – Von Jung bis Alt“

Ihre GesprächspartnerInnen sind:



• Ursula Wiedermann-Schmidt, Leiterin des Instituts für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin der MedUni Wien und wissenschaftliche Leiterin des Österreichischen Impftages 2019



• Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer



• Rudolf Schmitzberger, Leiter des Referats für Impfangelegenheiten der Österreichischen Ärztekammer



Wir bitten um Anmeldung zur Pressekonferenz unter pr @ meduniwien.ac.at.

Datum: 12.12.2018, 10:00 Uhr

Ort: Institut für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin der Medizinischen Universität Wien,

Kinderspitalgasse 15, 1090 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Medizinische Universität Wien

Mag. Johannes Angerer

Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

+431 40160 - 11 501

Mobil: +43 664 800 16 11 501

johannes.angerer @ meduniwien.ac.at

http://www.meduniwien.ac.at



Mag. Andrea Riedel

Österreichische Ärztekammer

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 01/ 51406 - 3345

E-Mail: a.riedel @ aerztekammer.at

Weihburggasse 10-12, 1010 Wien

www.aerztekammer.at



Mag. Elisabeth Ort

Österreichische Apothekerkammer

Presse & Kommunikation

Tel.: 01/ 404 14-600

E-Mail: elisabeth.ort @ apothekerkammer.at

Spitalgasse 31, 1090 Wien

www.apothekerkammer.at



Mag. Simon Huber

Österreichische Akademie der Ärzte GmbH

Leitung Fortbildung & E-Learning

Tel.: 01/ 512 63 83 - 22

E-Mail: s.huber @ arztakademie.at

Walcherstrasse 11/23, 1020 Wien

www.arztakademie.at