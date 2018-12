Zwei Steyler Fonds mit drei Sternen ausgezeichnet

FNG-Siegel: Prüfer bestätigen anspruchsvolle Nachhaltigkeitsstrategie

Sankt Augustin (ots) - Zwei Fonds der "Steyler Fair und Nachhaltig"-Fondsfamilie sind mit dem FNG-Siegel 2019 und drei Sternen ausgezeichnet worden. Entwickelt wurde das Siegel vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) als Qualitätsstandard für den deutschsprachigen Raum. Die Siegelvariante mit drei von drei möglichen Sternen steht "für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie".

Die Fonds Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien sowie Steyler Fair und Nachhaltig - Renten erhielten die Bestwertung, weil sie in vier von fünf Prüfungsbereichen optimal abschnitten. So gab es unter anderem für die "Institutionelle Glaubwürdigkeit" drei Sterne. Auch "ständig verbesserte Produktstandards im Bereich Reporting" erwähnten die Prüfer lobend.

Auch als Nachhaltigkeitsberater erfolgreich

Nicht nur die Steyler Fondsfamilie war bei der diesjährigen Siegelvergabe erfolgreich. Auch der ÖKOBASIS One World Protect erhielt im ersten Jahr seines Bestehens das FNG-Siegel mit zwei Sternen. Bei diesem Mischfonds ist die Steyler Ethik Bank als Nachhaltigkeitsberater tätig. Besonders ist der ÖKOBASIS One World Protect, weil er als erster Fonds die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen in seine Anlagestrategie integriert und auch explizit im Verkaufsprospekt nennt.

Hintergrund

Wettbewerb um mehr Nachhaltigkeit

Das FNG-Siegel richtet sich an nachhaltige Publikumsfonds im deutschsprachigen Raum. Zu seinen Mindestanforderungen zählen eine transparente und verständliche Darstellung der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds sowie eine ganze Reihe von Ausschlusskriterien (z.B. von ABC-Waffen, Streubomben, Minen und Kernenergie). Weitere Informationen finden Sie unter www.fng-siegel.org.

Die Steyler Ethik Bank

Die Steyler Ethik Bank ist ein nachhaltig ausgerichtetes Geldinstitut, das 1964 vom Steyler Missionsorden in Sankt Augustin bei Bonn gegründet wurde. Gemeinsam mit der renommierten Kapitalverwaltungsgesellschaft Warburg Invest bietet die Steyler Ethik Bank drei Nachhaltigkeitsfonds der Steyler Fair und Nachhaltig-Fondsfamilie an. Mit ihren Gewinnen und freiwilligen Spenden von Kunden unterstützt die Bank internationale Hilfsprojekte. (Mehr zu den Steyler Fonds unter www.steyler-fair-invest.de)

Rechtlicher Hinweis

Aufgrund der Anlageausrichtung unterliegt der Fonds den Kursschwankungen des möglichen Anlageuniversums.

