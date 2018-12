Immobilienball 2019 – Das Ergebnis des Charity Online-Votings steht fest: Verein TRALALOBE erhält Spendenerlös

Aus insgesamt sechs ausgewählten Projekten konnte bis zum 30. November 2018 abgestimmt werden. Nun steht das Siegerprojekt fest: tralalobe Haus Wien Josefstadt.

Wien/Linz (OTS) - Längst ist der Ball der Immobilienwirtschaft ein fixer Bestandteil der Wiener Balltradition geworden. Seit dem 10. Jubiläum im Jahr 2015 wurde aus einem klassischen Tanzabend ein Charity-Event, das auch dieses Jahr wieder ein wohltätiges Projekt unterstützt.

Im diesjährigen Online-Voting lieferten sich die Charity Projekte ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zur letzten Minute. Insgesamt haben 11.709 Personen beim Charity-Voting ihre Stimme abgegeben. Das Siegerprojekt „tralalobe Haus Wien Josefstadt“ erzielte dabei mit 5.117 Stimmen einen Anteil von 44% und erreichte somit einen Vorsprung von knappen 4% gegenüber dem Projekt der Wohngruppe KAYA. Der Scheck mit der Gesamtspendensumme aus allen verkauften Spendenkarten wird offiziell am Tag des Balls an den Geschäftsführer, Andreas Diendorfer, sowie an die Präsidentin des Vereins tralalobe, Michaela Klein, überreicht. 2018 ging der Erlös der Spendenkarten an den Verein BONsurprise, mit einer rekordverdächtigen Summe von € 60.000,-.

„Am 15. Jänner ziehen bereits die ersten Bewohner/innen in das komplett neu renovierte Haus ein. Deshalb freut es uns besonders, dass wir beim Charity Voting des Immobilienballes nun vorne liegen, da ein gutes Projekt Geld kostet. Wir haben in den letzten Tagen verschiedenste Freundeskreise und die Mitarbeiter/innen uns nahestehender Firmen mobilisiert, die wiederum auf ihren Social Media Kanälen gepostet haben, um genug Stimmen für das tralalobe Haus Wien Josefstadt zu bekommen, das ein Ort eines würdevollen Miteinanders sein soll, der geflüchteten Menschen positive Sichtbarkeit in Wien geben wird“ , so Andreas Diendorfer.

Auch Iris Einwaller, geschäftsführende Gesellschafterin des Veranstalters epmedia Werbeagentur, freut sich für das Siegerprojekt: „Dieses Jahr haben sich wieder viele tolle Projekte für das Charity-Voting beworben. Natürlich hätte jedes dieser Projekte den Sieg verdient. Wir freuen uns aber sehr, dass wir das Projekt Tralalobe Haus Wien Josefstadt mit dem Gesamterlös der Spendenkarten unterstützen dürfen.“



tralalobe Haus Wien Josefstadt:

Ein seit Jahren leerstehendes Gründerzeithaus mitten in der Josefstadt, Blindengasse 3, 1080 Wien, wurde von Grund auf renoviert und ist nun fast fertig. Auf vier Stockwerken sind ab Jänner 2019 verschiedene Wohnformen für ca. 60 Menschen mit Fluchthintergrund geplant. Mütter mit Kindern, Familien mit kranken Kindern, betagte Menschen, LGBTIQ Asylwerbende und junge Erwachsene in Ausbildung finden im Tralalobe Haus Wien Josefstadt geschützten Wohnraum und professionelle Beratung und Betreuung.

Ziel aller tralalobe Einrichtungen (www.tralalobe.at) ist es, geflüchteten Menschen geschützten und betreuten Wohnraum zu bieten, um prekäre Lebenssituationen überbrücken zu können. „Wenn Geld zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Stellen eingesetzt wird, können wir Rahmenbedingungen schaffen, die Menschen wirkliche Chancen auf ein selbständiges Leben und gesellschaftliche Teilhabe geben, mit allem was dazu gehört,“ so Diendorfer.

Allgemeines zum Ball der Immobilienwirtschaft:

Der Immobilienball findet am 1. März 2019 zum 14. Mal in der Wiener Hofburg statt. Es werden, wie in den vergangenen Jahren, rund 3.500 Besucher erwartet. Ballkarten erhalten Sie über die Website des Immobilienballs - www.immobilienball.at - ab einer Spende von € 25,- pro Ballkarte. Der Gesamterlös der Spendenkarten kommt einem wohltätigen Projekt mit Bezug zur Immobilienbranche zugute. Mit jeder verkauften Spendenkarte erhöht sich somit der Gesamtspendenerlös für das Siegerprojekt des Charity-Votings „tralalobe Haus Wien Josefstadt“.

Offizieller Partner des Immobilienballs ist die Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wiener Wirtschaftskammer, die diese liebgewonnene Tradition voller Überzeugung unterstützen. Wie in den vergangenen Jahren wird der Ball zusätzlich durch zahlreiche weitere Partner gesponsert, die die Unterstützung eines Charity-Projekts mit Immobilienbezug erst möglich machen. Zu den diesjährigen Partnern zählen u.a. 6B47 Real Estate Investors, Arnold Immobilien, CA Immobilien, Die Presse, EHL Immobilien, IC Development, Imabis, IMMOFINANZ, IMMOunited, immowelt, IVAM Real Estate, JP Immobilien, Kurier, Otto Immobilien, ÖVI, Pallas Capital, PEMA Immobilien, Salon Real, SIGNA, S IMMO, s REAL Immobilien, SÜBA, TPA Steuerberatung, Tecno Office Consult, value one holding, Wiener Privatbank und willhaben Immobilien. Alle Partner finden Sie auf unserer Website

