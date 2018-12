Boeing liefert 2000. Flugzeug an Chinas Zivilluftfahrtsektor

Seattle und Xiamen, China (ots/PRNewswire) - Am 30. November (Ortszeit) schloss die Boeing Company auf einem Rollfeld in Seattle die Lieferung eines neuen und historisch bedeutsamen Flugzeuges an Xiamen Airlines ab. Auf dem Rumpf dieser besonderen Bereicherung für die chinesische Zivilluftfahrtflotte prangte eine einzigartige Botschaft - 2000th BOEING AIRCRAFT for CHINA. Hierdurch wurde ein bedeutender Meilenstein zelebriert: das zweitausendste Flugzeug, das von Boeing an Chinas Zivilluftfahrtsektor geliefert wurde.

Mit der neuen Boeing737 MAX8 umfasst die Flotte von Xiamen Airlines nun 210 Flugzeuge und präsentiert somit die größte chinesische Flotte, die ausschließlich aus Flugzeugen des Typen Boeing besteht.

Als eines der ersten in China tätigen US-amerikanischen Unternehmen engagierte sich Boeing von Tag eins an seit nunmehr über 40 Jahren für seine Partnerschaft mit der zivilen Luftfahrt des Landes. 1972 gaben die im Land tätigen Verkehrsfluggesellschaften ihre erste Bestellung in Auftrag, die zehn Flugzeuge des Typen Boeing 707 umfasste und den Beginn einer langwährenden Partnerschaft markierte. Seither bereicherte Boeing chinesische Verkehrsfluggesellschaften mit mehreren tausend neuen Flugzeugen.

So wie die chinesische Wirtschaft infolge der Ausweitung des nationalen Reformprogramms und der fortschreitenden Öffnungspolitik kontinuierlich wächst, hat sich die zivile Luftfahrt Chinas zu einer der schnellstwachsenden Branchen des Landes entwickelt. 1978 transportierten chinesische Fluggesellschaften 2,3 Millionen Passagiere. 2017 bediente die Branche 550 Millionen Fluggäste, d.h. 239-mal mehr als es 1978 der Fall war, was 29 Prozent sämtlicher Massentransportmöglichkeiten des Landes ausmacht.

Xiamen Airlines präsentiert das erste chinesische Luftfahrtunternehmen, das ein marktorientiertes Managementmodell anwendet. Die Fluglinie wurde 1984 gegründet. Nach 34 Jahren stetigen Wachstums gilt Xiamen Airlines nun als fünftgrößte Luftfahrtgruppe Chinas. Das Unternehmen wird oftmals als Chinas bemerkenswertester Erfolg innerhalb der zivilen Luftfahrt des Landes erwähnt.

Die Geschwindigkeit, mit der das Wachstum der Fluglinie von statten ging, steht in engem Zusammenhang mit dem Flottenbetrieb seiner Boeing-Flugzeuge. Seit der Einführung der Typen Boeing 737-200 und 737-300 in den 80er Jahren, des Typen 757-200 in den 90ern bis hin zur 737NG-Serie gleich zu Beginn des neuen Jahrtausends sowie dem kürzlich hinzugefügten 787 Dreamliner und 737MAX unterhält Xiamen Airlines eine enge Zusammenarbeit mit Boeing.

Dank der ausgezeichneten Qualität und des großen Leistungsvermögens von Boeing-Luftfahrzeugen sowie der engen Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen konnte Xiamen Airlines den langwährendsten Rekordgewinn innerhalb Chinas ziviler Luftfahrt beibehalten und für 31 Jahre in Folge ausschließlich schwarze Zahlen schreiben.

