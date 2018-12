Oö. Volksblatt: "Automatismen" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 3. Dezember 2018

Linz (OTS) - Grundsätzlich hat es Vorteile, wenn etwas automatisch passiert. So muss man keinen Finger rühren und versäumt trotzdem keine Fristen, wenn etwa die Stromrechnung automatisch vom Konto beglichen wird. Und auch beim VOLKSBLATT-Abo kann man durch die automatische Abbuchung sicher sein, dass man auch in der kommenden Woche täglich bestens informiert ist.

Eine solche Automatik hat auch in der Politik Vorteile, zumindest theoretisch. Denn praktisch werden etwa die Pensionen gerne etwas mehr erhöht, als die Formel ergibt – da gibt man sich angesichts der Millionen Wähler spendabel. Und bei den eigenen Gehältern mimen die Politiker gerne Bescheidenheit und gönnen sich nicht die errechnete Erhöhung – ebenfalls um Applaus zu ernten. Trotzdem haben sich durch diese automatischen Regelungen die Debatten über Pensionserhöhung und Politikergehälter einerseits versachlicht und andererseits die Entscheidungen beschleunigt. Seit Jahren wird nun auch ein Automatismus gegen die kalte Progression gefordert, um so dieses Körberlgeld des Staates zu verhindern. Denn derzeit macht jede Gehaltserhöhung die Schere zwischen brutto und netto größer — und das ist nicht der Sinn einer Gehaltserhöhung.

