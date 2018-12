Schwerpunktaktion des Landeskriminalamtes

Wien (OTS) - Datum: 30.11.2018

Uhrzeit: 12.00-22.00 Uhr

Adresse: Wien

Der Ermittlungsdienst des Landeskriminalamtes Wien führte am 30. November 2018 in der Zeit von 12.00 bis 22.00 Uhr eine Schwerpunktaktion in Wien durch. Neben zahlreichen Identitätsfeststellungen, drei Hausdurchsuchungen sowie dem Vollzug einer Festnahmeanordnung konnten die Beamten im Bereich der Reichsbrücke einen 20-jährigen Suchtmittelhändler (nigerianischer Staatsangehöriger) festnehmen. Bei dem Mann wurden vier Mobiltelefone, 1030,- Euro, 24 Säckchen Heroin und 19 Säckchen Kokain aufgefunden und sichergestellt.

