ORF SPORT + mit der Live-Übertragung der Fußballgala Ballon d’Or 2018

Auch Pressekonferenz mit Matthias Schwab am 3. Dezember live im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 3. Dezember 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen der Pressekonferenz Golf – Matthias Schwab um 14.30 Uhr und der Fußballgala Ballon d’Or 2018 um 20.45 Uhr, die Höhepunkte von der Staatsmeisterschaft Rhythmische Gymnastik Gruppe Graz 2018 um 19.00 Uhr und vom Herren-Riesenslalom in Beaver Creek um 23.00 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.45 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie „Fußball“ (16. Runde, der Samstag um 20.15 Uhr, der Sonntag um 22.15 Uhr).

Matthias Schwab zieht in dieser Pressekonferenz in Wien Bilanz über seine erste volle Saison auf der European Golf Tour, spricht über seine Entwicklung, seine Ergebnisse und die Highlights seiner Turnierrunden. Reporter ist Michael Berger.

Zum 53. Mal wird 2018 der Ballon d’Or an den besten Fußballer der Welt verliehen. 30 Spieler sind für die Wahl am 3. Dezember in Paris nominiert.

