„ORF III Themenmontag“ über Heißgetränke: Mit u. a. ORF-III-Neuproduktion „Der Österreich-Check: Gesundheitstees“

Außerdem: Talk zum Thema „Raus mit dem Nikolaus? Ist unsere Kultur in Gefahr?“, neue Folge „Mein wunderbarer Kochsalon“

Wien (OTS) - Am „ORF III Themenmontag“, dem 3. Dezember 2018, beschäftigen sich ab 20.15 Uhr drei Dokumentationen mit den Lieblingsheißgetränken der Österreicherinnen und Österreicher, gefolgt von „Themenmontag: Der Talk“ (22.25 Uhr) unter dem Motto „Raus mit dem Nikolaus? Ist unsere Kultur in Gefahr?“. Im Vorabend kommen in „Mein wunderbarer Kochsalon“ bereits andere kulinarische Köstlichkeiten auf den Tisch, die vor allem in der kalten Jahreszeit für innere Wärme sorgen. Diesmal ist es ein deftiges „Erdäpfelgulasch mit Zander“ (18.45 Uhr). Während Chefkoch Adi Bittermann mit Martina Hohenlohe das Gericht zubereitet, empfiehlt Winzer Leo Aumann einen kräftigen Gumpoldskirchner Rotgipfler als Weinbegleitung.

Im Hauptabend nimmt Regisseurin Isabel Gebhart in „Der Österreich-Check: Gesundheitstees“ (20.15 Uhr) unter die Lupe. Winterzeit ist Teezeit – Tee ist wohlig warm, riecht gut und soll auch viel Gutes für den Körper tun. Von Erkältungstees über den Halsfreund und die Bronchialmischung bis zum Entschlackungstee reichen die Angebote, die sich alle auf die Kräuterkunde berufen. Doch welche Wirkung ist tatsächlich medizinisch belegt? Muss man der eigenen Gesundheit zuliebe ins teure Teehaus gehen, oder tut es die Großpackung im Supermarkt auch?

„Die Tricks mit Kaffee und Tee – Aufgebrüht und abkassiert“ (21.05 Uhr) thematisiert die nachfolgende Doku von Heike Dittmers. Kaffee in rauen Mengen und das am besten zu günstigen Preisen ist oftmals die Devise – und doch steigen unzählige Kaffeeliebhaber/innen auf die sündhaft teuren Kapseln um. Wie gut ist der klassische Filterkaffee, warum fallen wir auf die im Vergleich überteuerten und oft umweltschädlichen Miniportionen hinein und können zumindest Qualität und Röstung überzeugen? Abschließend fragt die Dokumentation „Tee – Wie ist er am gesündesten?“ (21.55 Uhr), wie vielversprechend die Kapselmaschinen sind, die perfekten Tee zubereiten sollen? Ebenfalls eine Erfolgserfindung oder ein Dauer-Flop? Tee ist gesund, aber gilt das für jeden Tee? Der Film von Kristina Graß untersucht die Heilwirkung unterschiedlichster nationaler und internationaler Teesorten.

Nikolo und Krampus sollen an Österreichs Schulen verboten werden – diese Meldung gehört zur Vorweihnachtszeit fast wie das aus allen Radios trällernde „Last Christmas“. Alle Jahre wieder erweist sich das als Ente – und doch hält sich dieses Gerücht hartnäckig. Viele Menschen sorgen sich um österreichische Bräuche und Gepflogenheiten – nicht nur zu Weihnachten. Durch die Zuwanderung kommen neue kulturelle Einflüsse ins Land. Manche befürchten einen regelrechten Kampf der Kulturen, der schon bei den Jüngsten beginnt. Der Gesetzgeber sieht das offenbar ähnlich: In Kindergärten dürfen muslimische Mädchen seit Oktober kein Kopftuch mehr tragen, in Volksschulen bald auch nicht mehr. Man müsse verhindern, dass eine Parallelgesellschaft entsteht, meinen die einen. Es gehöre zu unseren Werten, anerkannte Religionen und deren Ausübung zu tolerieren, sagen die anderen. Gibt es tatsächlich einen „Kampf der Kulturen“ in Österreich? Sind unsere Traditionen in Gefahr? Oder können unterschiedliche Kulturen nebeneinander bestehen und sich vielleicht sogar befruchten? Unter dem Motto „Raus mit dem Nikolaus? Ist unsere Kultur in Gefahr?“ (22.25 Uhr) diskutieren Marlene Kaufmann und Reiner Reitsamer in „Themenmontag: Der Talk“ mit ihren Gästen Elsbeth Wallnöfer (Philosophin), Christof T. Zellenberg (Ökonom, Autor einer katholischen Website), Leopold Steinbichler (Landwirt) und Muhammed Yüksek (Politaktivist).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at