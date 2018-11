Oö. Volksblatt: "Belastungsprobe" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 1. Dezember 2018

Linz (OTS) - Wenn am Montag der Landesparteivorstand der Tiroler SPÖ über die von ihrem designierten Vorsitzenden Georg Dornauer gestellte Vertrauensfrage befindet, dann hat das — bei aller Randgruppenhaftigkeit der Tiroler Roten — auch ein bundespolitisches „Gschmäckle“. Immerhin war der 35-Jährige parteiintern heftig unter Beschuss geraten, nachdem er im Landtag — in Bezug auf eine erkrankte Grün-Politikerin — konstatiert hatte: „Ich will mir die Landesrätin nicht in der Horizontalen vorstellen“. Parteiobfrau Pamela Rendi-Wagner stellte ihm in den Bundes-Gremien der SPÖ den Stuhl vor die Tür, Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek forderte, weil sie seine Aussage „eindeutig“ sexistisch empfand, überhaupt seinen Abgang von der politischen Bühne.

Bemerkenswert: Kaum war der SPÖ-Bundesparteitag gelaufen, war es auch mit der SPÖ-internen Kritik an Dornauer und der Debatte über ihn vorbei. Freilich: Die könnte durch eine deutliche Zustimmung im Landesparteivorstand wieder angeheizt werden — jedenfalls werden sich die SPÖ-Frauen das nicht unwidersprochen gefallen lassen können, wenn sie Gesicht wahren wollen. Und Parteivorsitzende Rendi-Wagner steht kaum eine Woche nach dem Jubelparteitag vor einer interessanten innerparteilichen Belastungsprobe.

