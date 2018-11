„IM ZENTRUM“: Maßlose Härte oder neue Gerechtigkeit – Wie fair ist die neue Mindestsicherung?

Am 2. Dezember um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am Mittwoch hat die ÖVP-FPÖ-Koalition den Entwurf für die Mindestsicherung neu präsentiert. Seither gehen die innenpolitischen Wogen hoch. „Fairness für Österreicher, Fremde müssen warten“ lautet das von FPÖ-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein formulierte Motto. Wird das Sozialsystem damit gerechter? Trifft man tatsächlich jene, die arbeiten könnten, aber nicht wollen? Oder betreibt die Regierung eine Politik der sozialen Kälte, bei der kinderreiche Familien bestraft und Zehntausende Kinder in die Armut getrieben werden? Ist der soziale Zusammenhalt in Österreich in Gefahr?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 2. Dezember 2018, um 22.00 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Manfred Haimbuchner

Landeshauptmann-Stellvertreter OÖ, FPÖ

Peter Hacker

Stadtrat für Soziales, Wien, SPÖ

Laura Wiesböck

Sozialwissenschafterin, Uni Wien

Franz Schellhorn

Denkfabrik „Agenda Austria“

