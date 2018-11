Therme Wien und The Skills Group gewinnen Staatspreis PR 2018

Wien (OTS) - Die Therme Wien und die Wiener PR-Agentur The Skills Group konnten mit der PR-Kampagne „Thermenflair in der Wiener U-Bahnlinie U1 – Videokommunikation als Social-Media-Ereignis“ heuer die begehrte Auszeichnung entgegennehmen. Das Projekt überzeugte die Experten-Jury und konnte sich gegen insgesamt 82 hervorragende Einreichungen durchsetzen. Verliehen wird der Staatspreis Public Relations vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und dem Public Relations Verband Austria (PRVA).

Dazu Dr. Edmund Friedl, Geschäftsführer der Therme Wien, einem Resort der VAMED Vitality World: „Wir freuen uns sehr über diese renommierte Auszeichnung. Sie zeigt, dass wir mit Kreativität, Mut und strategischer Planung nicht nur einen Imagegewinn, sondern auch einen echten wirtschaftlichen Mehrwert erzielen konnten.“

Video-Kommunikation als Social-Media-Ereignis

Die Kampagne thematisierte die Anbindung der Therme Wien an die im September 2017 verlängerte U-Bahnlinie U1 bis nach Oberlaa. Sie schaffte es aus dem eher sperrigen Infrastruktur-Thema einer U-Bahn-Verlängerung mittels Video und begleitenden PR-Maßnahmen ein kreativ inszeniertes Social-Media-Ereignis zu machen. Das Video wurde gemeinsam mit der Video-Agentur News on Video realisiert und war das Herzstück der integrierten Kommunikations- und Informationskampagne rund um die U1-Verlängerung bis zur Therme Wien.

Therme Wien – Erfolgsprojekt der VAMED Vitality World

Der international tätige Gesundheitskonzern VAMED engagiert sich seit 1995 im Thermen- und Wellnessbereich. Unter der 2006 gegründeten Kompetenzmarke VAMED Vitality World betreibt die VAMED acht der beliebtesten heimischen Thermen- und Gesundheitsresorts, den AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld, das SPA Resort Therme Geinberg, die Therme Laa – Hotel und Spa, die St. Martins Therme & Lodge, die Therme Wien, das GesundheitsZentrum Bad Sauerbrunn, das TAUERN SPA Zell am See-Kaprun, das la pura women´s health resort kamptal und mit dem Aquaworld Resort Budapest eines der größten Thermenresorts Ungarns. Mit mehr als 3,1 Millionen Gästen jährlich in den Thermen der VAMED Vitality World ist die VAMED Österreichs führender Betreiber von Thermen- und Gesundheitsresorts. Eigentümer der Therme Wien sind die Wien Holding GmbH, die VAMED AG, die Vienna Insurance Group Wiener Städtische Versicherung AG, die Unicredit Bank Austria AG und die Erste Group Bank AG.

Über The Skills Group – Die Kommunikationsgesellschaft

Seit über 33 Jahren zählt The Skills Group (www.skills.at) zu den Top PR-Agenturen Österreichs. Die vielfach national und international ausgezeichnete Full-Service-Agentur mit Sitz in Wien ist eigentümergeführt, beschäftigt 22 fixe Mitarbeiter und erwirtschaftete 2016 einen Honorarumsatz von ca. 2,89 Mio. Euro. Skills ist spezialisiert auf die Kommunikation sensibler und komplexer Themen. Mit nachhaltigen Kommunikationsstrategien und der effizienten Umsetzung von PR- und CSR-Programmen stärkt die Agentur die gesellschaftliche Position ihrer Kunden und trägt maßgeblich zu deren wirtschaftlichem Erfolg bei. Langjährige Agenturkunden sind: American Express, die B&C-Gruppe, Roland Berger, Bank Gutmann, Coface, Google, Hagebau, Mars und die Therme Wien sowie zahlreiche öffentliche Einrichtungen und Institutionen, wie etwa das Österreichische Parlament, die Rechtsanwaltskammer Niederösterreich, die Arbeiterkammer und die Wirtschaftskammer Österreich.

Skills ist Österreich-Affiliate des weltweit tätigen PR-Netzwerks FleishmanHillard (www.fleishmanhillard.com) und verfügt damit über Partner-Agenturen und direkten Zugang zu PR-Experten in über 80 Ländern weltweit. Die Agentur ist Mitbegründerin des Österreichischen Zentrums für Nachhaltigkeit (www.zentrum-nachhaltigkeit.at) und qualitätszertifiziert (Österreichisches PR-Gütezeichen, Consultancy Management Standard III). 2015 wurde Skills als erster PR-Agentur des Landes das Österreichische Bundeswappen als staatliche Auszeichnung für besondere Verdienste um die österreichische Wirtschaft verliehen.

