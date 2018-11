ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom Skisprung-Weltcup der Damen in Lillehammer

Auch Langlauf-Weltcup, Rodel-Weltcup, Biathlon-Weltcup und spusu Handball Liga sind am 1. und 2. Dezember live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 1. Dezember 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Langlauf-Weltcup in Lillehammer (Damen: 10 km Freistil um 10.25 Uhr, Herren: 15 km Freistil um 12.10 Uhr), vom Rodel-Weltcup in Whistler (Doppelsitzer 1. und 2. Lauf zeitversetzt um 15.10 Uhr, Herren-Einzel 1. und 2. Lauf zeitversetzt um 16.10 Uhr, Damen 1. Lauf um 19.00 Uhr, Teamstaffel um 22.00 Uhr), vom Skisprung-Weltcup der Damen in Lillehammer um 17.10 Uhr und vom spusu-Handball-Liga-Spiel Moser Medical UHK Krems – Bregenz Handball um 20.15 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 7.55, 8.55 und 9.55 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.25, 9.25 und 11.30 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 12.00 und 13.30 Uhr sowie die Höhepunkte vom Kite Masters 2017/18 um 13.40 Uhr, von der Damen-Abfahrt in Lake Louise um 14.10 Uhr, von den Österreichischen Cheerleading-Meisterschaften 2018 um 19.40 Uhr, vom Rodel-Weltcup in Whistler (Damen 2. Lauf) um 23.00 Uhr und von der Herren-Abfahrt in Beaver Creek um 0.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Langlauf-Weltcup in Lillehammer (Damen 10 km Verfolgung um 10.10 Uhr, Herren 15 km Verfolgung um 11.40 Uhr), vom Biathlon-Weltcup in Pokljuka (Single Mixed Staffel) um 11.55 Uhr und vom Skisprung-Weltcup der Damen in Lillehammer um 12.40 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 11.10 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30 und 9.30 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 10.00 Uhr, die Höhepunkte vom Langlauf-Weltcup in Lillehammer (Herren 15 km Verfolgung) um 14.30 Uhr, von der FIA World Rallycross Championship Südafrika 2018 um 19.00 Uhr, von der Damen-Abfahrt in Lake Louise um 20.15 Uhr, vom Skisprung-Weltcup in Nischnij Tagil 2018 um 22.00 Uhr und vom Herren-Super-G in Beaver Creek um 22.45 Uhr, das „ITU World Triathlon Magazin“ um 18.05 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie „Vintage Sports“ – eine Zeitreise in Schwarz-Weiß aus dem Sportarchiv des ORF um 22.45 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 2. Dezember.

Im Langlauf-Weltcup stehen in Lillehammer am 30. November die Sprint-Bewerbe, am 1. Dezember die Freistil-Bewerbe und am 2. Dezember die Verfolgungs-Bewerbe der Damen und Herren auf dem Programm. Kommentator ist Johannes Hahn.

Nach dem Auftakt in Innsbruck-Igls wird der Rodel-Weltcup in Whistler in Kanada fortgesetzt. ORF SPORT + überträgt am 1. Dezember den Doppelsitzer- und den Herren-Bewerb zeitversetzt sowie den ersten Damen-Lauf und die Teamstaffel live. Kommentator ist Dieter Derdak, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Andreas Linger. Der 1. Lauf der Damen ist von 18.35 bis 19.40 Uhr, der zweite Lauf von 20.00 bis 21.05 Uhr live in der ORF-TVthek zu sehen. Die Herren-Verfolgung ist von 11.40 bis 13.00 Uhr auch live in der ORF-TVthek im Programm.

Die Skisprung-Damen starten mit drei Bewerben am 30. November sowie 1. und 2. Dezember in Lillehammer in Norwegen in die neue Weltcup-Saison. In der vergangenen Saison holte sich die Norwegerin Maren Lundby den Weltcup-Gesamtsieg. Als beste Österreicherinnen landeten Daniela Iraschko-Stolz und Chiara Hölzl auf den Plätzen sieben und acht. Kommentator ist Michael Roscher.

Im Spitzenspiel der 14. Runde der spusu Handball Liga hat Moser Medical UHK Krems Bregenz Handball zu Gast. Die Kremser führen mit 19 Punkten die Tabelle an, Bregenz liegt mit 16 Punkten auf Platz drei. Kommentatorin ist Ulrike Schwarz.

Erste Weltcup-Station der Biathleten in dieser Saison ist vom 2. bis 9. Dezember Pokljuka in Slowenien. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Christoph Sumann.

„Vintage Sports“ zeigt historische Reportagen aus den 1940er, 1950er und 1960er Jahren, zusammengestellt von Michael Ludwig aus dem ORF-Sportarchiv. In Folge 33 ist zu sehen: 1948 Motorrad – Riesberg-Rennen, 1955 Fußball-Gerö-Cup Schweiz – Österreich, 1962 Reiten – Int. Reit- und Springturnier in Wien, 1963 Fußball-Meisterschaftsspiel Rapid – Schwechat, 1969 Skispringen – Konkurrenz auf der Wiener Himmelhof-Schanze, 1970 Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaft in Wien, 1971 Ringen – Freistil-Einzelkämpfe auf dem Wiener Heumarkt, 1972 Formel 1 – Großer Preis von Österreich.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

