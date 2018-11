AEM gibt CONEXPO Connect Powered by Balluun bekannt, einen B2B-Marketplace für die weltweite Baubranche

Die Association of Equipment Manufacturers (AEM) hat im Rahmen der jährlichen AEM-Konferenz in Rancho Palos Verdes, Kalifornien, gemeinsam mit Balluun offiziell CONEXPO Connect bekanntgegeben - einen B2B-Marketplace für die globale Baubranche.

AEM ist der führende, internationale Branchenverband, der Herstellern von Off-road-Geräten weltweiten Erfolg ermöglicht. Mit über 1.000 Mitgliedern, die mehr als 200 Produktlinien repräsentieren, organisiert AEM eine der größten B2B-Veranstaltungen in Nordamerika: die CONEXPO-CON/AGG.

CONEXPO Connect basiert auf Balluuns digitaler Lösung für Marktnetzwerke und ist ein Online-Treffpunkt für die Baubranche, wo Gerätehersteller und Bauunternehmer miteinander in Kontakt treten und Aufträge erteilen können - 24/7/365. Durch CONEXPO Connect werden die wichtigsten Elemente des CONEXPO-CON/AGG-Events online zur Verfügung gestellt, was die ununterbrochene Vernetzung der Branche und den unmittelbaren Austausch von Informationen ermöglicht. Firmen, Einkäufer, Hersteller und Anwender können durch die Plattform direkter zusammenarbeiten und als Industrie gemeinsam wachsen.

Nicole Hallada, Vizepräsidentin Marketing und Kommunikation bei AEM, erklärt: "Nach ausgiebiger Prüfung haben wir festgestellt, dass Balluun über eine Softwareplattform mit vielen Features verfügt, die all unsere Schlüsselkriterien erfüllt. Unser Ziel ist es, all das, was bei unseren Events vonstattengeht, auf das ganze Jahr auszuweiten: die Vernetzung, das Teilen von Inhalten und der Aufbau von Beziehungen. Damit wollen wir die zeitliche Lücke zwischen den Shows schließen. Für uns ausschlaggebend war auch, dass das Team von Balluun die Expertise, den Service und die hohen Qualitätsstandards mitbringt, um unseren Marketplace aufzubauen, zu supporten und rasch wachsen zu lassen."

Balluun ist ein Komplettanbieter von Lösungen für digitale Marktnetzwerke und Marketplace-Plattformen. Die cloudbasierte Technologie und der umfassende Service erlauben Handelsverbänden und Veranstaltern von Handelsmessen wie AEM, in kurzer Zeit eine neue digitale Plattform zu launchen und diese erfolgreich als digitales Geschäftsfeld innerhalb des Unternehmens wachsen zu lassen.

Roland Kümin, CEO von Balluun, erklärt: "Unsere Teams sind tief beeindruckt von der Mission von AEM, von deren Mitarbeitern, der Größe des CONEXPO-CON/AGG-Events und der Bandbreite an Produkten, die die Mitglieder von AEM herstellen und vertreiben. Wir sind stolz, mit AEM zusammenzuarbeiten und freuen uns, CONEXPO Connect zu launchen und so neue Wachstumschancen für unsere Partner auszuschöpfen sowie neue Wettbewerbsvorteile basierend auf Daten und Technologie zu generieren. Unser Team qualifizierter Spezialisten arbeiteten in den Bereichen Domain Management, Marketing, Sales und Customer Success eng mit AEM zusammen, um den erfolgreichen Launch der Domain zu ermöglichen.

Balluun- Powering the future of business networks

Balluun ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Social-E-Commerce im B2B-Markt. Seit 2012 hat Balluun B2B-Marketplaces und Marktnetzwerke auf der ganzen Welt vorangetrieben. Dazu hat Balluun branchenspezifische Plattformen gelauncht, um Großhändler, Einzelhändler, Lieferanten, Marken, Produkte und Käufer 24/7/365 miteinander zu verbinden. Mit der Balluun-Plattform können Messeveranstalter und Wirtschaftsverbände einfach und kostengünstig ihre eigenen Marketplaces einrichten und anpassen, so ihr Geschäft erweitern und mit ihrem Geschäftspublikum in Kontakt treten. Mit unserem Kooperationsmodell können diese Organisationen einen Wettbewerbsvorteil mit niedrigen Investitionen und der Möglichkeit von hohen Erträgen aufbauen. Mehr zu Balluun: www.balluun.com

Association of Equipment Manufacturers (AEM)

Über AEM

Die Association of Equipment Manufacturers ist ein in Nordamerika ansässiger, internationale Branchenverband, der weltweit mehr als 1.000 Unternehmen und über 200 Produktlinien aus dem Agrarsektor, dem Bauwesen, der Forstwirtschaft, dem Bergbau und dem Versorgungssektor repräsentiert. Die Maschinen- und Anlagebauindustrie in den Vereinigten Staaten beschäftigt 1,3 Mio. Arbeiter und trägt mit etwa 159 Mrd. $ jährlich zur Konjunktur bei.

Über CONEXPO Connect

CONEXPO Connect gehört zur Association of Equipment Manufacturers (AEM), welche auch das Event CONEXPO-CON/AGG verwaltet. CONEXPO Connect vernetzt Bauunternehmer und Abnehmer von Off-road-Geräten mit Produzenten und Herstellern und ermöglicht so den Austausch zu den neuesten Baumaschinen und die Zukunft der Baustellen.

Über CONEXPO-CON/AGG

CONEXPO-CON/AGG ist alle drei Jahre der internationale Treffpunkt für die Baubranche - in Besitz und ins Leben gerufen von der Association of Equipment Manufacturers (AEM). Weitere Informationen zur nächsten Veranstaltung, die vom 10. bis 14. März 2020 in Las Vegas stattfindet, erhalten Sie unter https://www.conexpoconagg.com.

