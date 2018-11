Arbeitnehmermitbestimmung als wesentliches Element des (ober-)österreichischen Erfolgsmodells erhalten

Linz (OTS) - Eine aktuelle ISW-Betriebsrätebefragung im Auftrag der AK Oberösterreich zeigt: Die Betriebsratsvorsitzenden sehen die Arbeitnehmermitbestimmung auch in den Betrieben gefährdet – nicht zuletzt durch Maßnahmen und Pläne der Bundesregierung.

In einer Pressekonferenz am Freitag, 7. Dezember 2018, um 10:30 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 , möchten wir Sie über dieses Thema unter dem Titel Arbeitnehmermitbestimmung als wesentliches Element des (ober-)österreichischen Erfolgsmodells erhalten informieren.

Als Gesprächspartner stehen Präsident Dr. Johann Kalliauer und Josef Madlmayr , Betriebsratsvorsitzender der Firma BRP-Powertrain und stellvertretender Landesvorsitzender des ÖGB Oberösterreich , zur Verfügung.

Arbeitnehmermitbestimmung als wesentliches Element des (ober-)österreichischen Erfolgsmodells erhalten

Pressekonferenz mit AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Josef Madlmayr, Betriebsratsvorsitzender der Firma BRP-Powertrain und stellvertretender Landesvorsitzender des ÖGB Oberösterreich

Datum: 07.12.2018, 10:30 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, 5. Stock, Seminarraum 3

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Dr. Robert Eiter

+43 (0)50/6906-2188

robert.eiter @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at