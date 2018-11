Dominic Thiem und Christiane Hörbiger Persönlichkeiten des Jahres 2018

Superbrands 2018-Awards an Österreichs Topmarken verliehen. Honorary-Superbrands-Titel geht an die Stadt Wien.

Wien (OTS) - Superbrands hat zum fünften Mal die Superson© Persönlichkeit des Jahres in Österreich gewählt. Das Brand Council Austria als Jury hat entschieden, die Personen des Jahres 2018 sind diesmal zwei: Dominic Thiem und Christiane Hörbiger.

Dominic Thiem ist einer von nur zwei Österreichern in der Geschichte, die schon unter den besten 5 der Welt waren, er ist die aktuelle Nummer 8 der Tennisweltrangliste und hat noch viel mehr vor.



Christiane Hörbiger ist seit Jahrzehnten bekannt aus Film und Fernsehen und auf den besten Bühnen in Österreich, Deutschland und der Schweiz zuhause, die Grande Dame der österreichischen Schauspielkunst.

Beide Superbrands-Persönlichkeiten des Jahres gingen neue Wege, bestechen durch ihre Lebensleistung, sind inspirierende Persönlichkeiten, Vorbilder für jüngere Generationen, eine würdige Vertreterin bzw. ein würdiger Vertreter Österreichs. Publikumslieblinge. Die „Superson“ hat zur Markenbildung in Österreich beigetragen.



Auszeichnung der besten Marken Österreichs

Das Brand-Council, ein unabhängiges Expertengremium bestehend aus 35 Personen aus den Gebieten Wirtschaft, Kommunikation, Marketing und der Marktforschung, nimmt jedes Jahr für Superbrands Austria auch die Brands in Österreich unter die Lupe und vergibt die begehrten Preise an jene Marken, die sich gegenüber ihren Mitbewerbern an vorderster Stelle positionieren konnten.

Die feierliche Verleihung der „Marken-Oscars“ fand Donnerstagabend im Novomatic Forum in Wien statt. Der Generaldirektor von Superbrands CEE, Mag. András Wiszkidenszky, betonte die Wichtigkeit der Markenbildung in seiner Eröffnungsrede: „Um einen Superbrands-Award kann man sich nicht bewerben. Ein repräsentatives Sample der österreichischen Konsumenten hat Marken ausgewählt, die besten darunter konnten vom Brand Council die Superbrands Auszeichnung erhalten. Es sind Marken, die es mit ihrer außergewöhnlichen Leistung verdient haben, den Internationalen Superbrands-Titel für ein Jahr zu tragen und die wir daher ins Rampenlicht stellen.“

Die begehrte Trophäe im Consumer-Bereich ging an: Leifheit, Schladming-Dachstein, Spitz, Herold, Barilla, De’Longhi, Landzeit, Bahlsen, Lenz Moser, Bad Ischler Salz, CEWE, Kelly’s/Soletti, Poggenpohl, Yves Rocher und Puls4.

Als Business-Superbrands ausgezeichnet wurden: Wiener Stadthalle, Novomatic, Messe Tulln, RE/MAX, Porsche Bank, Kone, MEWA, Carglass und MedUni Wien.

Gleich in beiden Kategorien (B2B und B2C) konnten diesmal die Jury überzeugen: hansgrohe, Wiener Städtische und WIFI.

Honorary-Superbrands für Stadt Wien

Der Honorary-Superbrands-Titel ging zum ersten Mal nicht an eine NGO oder eine karitative Einrichtung, sondern diesmal an die Stadt Wien. Weil die Stadt in internationalen Rankings permanent Weltklasse repräsentiert und gleichzeitig nicht nur eine der lebens-, sondern auch liebenswertesten, sowie sozialsten und sichersten Großstädte der Welt ist. Mag. Martin Schipany, MA, Fachbereichsleiter Kommunikation der Stadt, nahm die Auszeichnung entgegen.

Gleichzeitig mit den Awards wurde das Superbrands-Buch 2018 vorgestellt, das eine Zusammenstellung von Best Practices der ausgezeichneten Marken ist.



Über Superbrands International:

Vor zwanzig Jahren wurde das Superbrands Programm in Großbritannien von Marketing- und Kommunikationsexperten eingeführt.Diese setzten sich zwei Ziele: Außerordentlich starke Marken sollten ins Scheinwerferlicht gerückt werden und darüber hinaus sollten sich andere Marktteilnehmer daran ein Beispiel nehmen können, um für die eigene Marke zu lernen.Das beliebte Programm ist heute in nahezu 90 Ländern, verteilt auf alle fünf Kontinente, tätig. Das Brand Council besteht aus BrandingexpertInnen und spielt eine Schlüsselrolle, denn es hat eine entsprechend hohe Verantwortung in jedem Land, in dem Superbrands gewählt werden.

