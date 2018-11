Diakonie-Adventkranzfeier im ORF-Funkhaus

Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser und Jugendliche überbringen dem ORF-Humanitarian-Broadcasting einen besonderen Adventkranz

Wien (OTS) - Gestern, am Donnerstag, dem 29. November 2018, überbrachte Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser – in Begleitung von drei Schülerinnen und Schülern der Inklusiven FIT-Schule sowie der Johann-Sebastian-Bach-Musikschule der Diakonie – dem ORF-Humanitarian-Broadcasting und der Aktion „Licht ins Dunkel“ einen besonderen Adventkranz ins ORF-Funkhaus, den die Jugendlichen nach alter Tradition gebunden haben. Der Adventkranz ist eine Erfindung der Diakonie vor fast 180 Jahren. Der Hamburger Pfarrer Johann Hinrich Wichern, den die schlechten Lebensbedingungen von Kindern in den Armenvierteln der Stadt bedrückten, gründete das „Rauhe Haus“, wo er den Kindern ein neues Zuhause gab und hier 1839 den Adventkranz erfand. Dieser ursprüngliche Kranz hatte nicht nur vier Kerzen für die Sonntage, sondern für jeden Tag im Advent eine Kerze, weil er für die Kinder im ersten diakonischen Projekt 1839 die Zeit bis Weihnachten verkürzen sollte. Wicherns Arbeit war sozusagen „Vorläufer“ der heutigen Diakonie, der sozialen Arbeit der evangelischen Kirche.

Maria Katharina Moser betonte in ihrer Ansprache: „Kindern und Jugendlichen Chancen zu geben, das stand auch ganz am Anfang der Diakonie, und darum ist es uns immer so wichtig, am Anfang des Advents daran zu erinnern, dass genau diesen Kindern mit den ,denkbar schlechtesten Zeugnissen‘, wie es Pfarrer Wichern formuliert hatte, geholfen werden muss.“ Die Diakonie-Direktorin dankte in diesem Zusammenhang auch Christine Kaiser, interimistische Leiterin des ORF-Humanitarian-Broadcasting, sowie Kurt Nekula, Präsident des Vereins „Licht ins Dunkel“, da diese Aktion auch für die Unterstützung der Schwächsten in unserer Gesellschaft stehe.

An der Feier im Foyer des ORF-Funkhauses nahmen auch Radiodirektorin Monika Eigensperger, ORF-Landesdirektorin Dr. Brigitte Wolf, Religionschefin Doris Appel sowie Journalistinnen und Journalisten der verschiedensten Bereiche aus dem Funkhaus teil, die das ganze Jahr hindurch immer wieder den Blick auf jene lenken, die Unterstützung brauchen.

Die 16-jährigen Schülerinnen und Schüler der I-FIT-Schule, die alle gemäß dem Motto der Diakonie „Hoffnungsträger“ sind, erklärten den Anwesenden, wie sie die Adventkränze gebunden und die Kerzen montiert haben. Für musikalische Untermalung sorgte das Bläserquartett der Johann-Sebastian-Bach-Musikschule der Diakonie.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at