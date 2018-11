Volkshilfe startet mit „Kunst hilft“ ihre erste Charity-Kunstauktion

Der Reinerlös der Auktion kommt der Volkshilfe im Kampf gegen Armut zugute.

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 5. Dezember 2018 lädt die Volkshilfe zur ersten Charity-Kunstauktion gegen Armut in der Galerie ARCC.art. Zur Versteigerung gelangen 101 Kunstwerke von renommierten KünstlerInnen wie Herbert Brandl, Fiona Hernuss, Markus Prachensky, Peter Kogler und Hannes Mlenek. Die Auktion wird ehrenamtlich geleitet und durchgeführt von Mag.a Andrea Jungmann, Senior and Managing Direktor von Sotheby’s. Der Reinerlös kommt der Volkshilfe im Kampf gegen Armut zugute.

Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich: „Armut betrifft in Österreich längst nicht mehr eine Randgruppe. Bei 1,2 Millionen Menschen, die unter der Armutsgefährdungsschwelle leben, ist von struktureller Armut zu sprechen. Das besonders Tragische: Zahlreiche Kinder sind betroffen. Ihr Aufwachsen ist von Benachteiligungen in allen Bereichen geprägt – und letztendlich werden zu den armen Erwachsenen von morgen.“

Fenninger: „Wir haben schon bisher mit großen österreichischen Künstlern wir Hermann Nitsch, Christian Ludwig Attersee und Franz Graf zusammen gearbeitet. Kunst als Auseinandersetzung mit der Gegenwart, als Teil einer emanzipatorischen Bewegung für Selbstbestimmung und Empowerment von Benachteiligten und Randgruppen ist für uns ein wichtiger Dialogpartner. Gemeinsam glauben wir daran, dass es möglich ist, unsere Gesellschaft gerechter zu machen, Solidarität zu leben und wieder Hoffnung und Zuversicht zu schenken. Die nun stattfindende Kunstauktion bestätigt uns darin und wir bedanken uns herzlich bei Andrea Jungmann sowie bei allen Kunstschaffenden, die uns ihre Werke kostenlos zur Verfügung gestellt haben.“

Mit ihren neun Landesorganisationen ist die Volkshilfe seit Jahren vielfältig aktiv, um die Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern und Armutsbetroffene zielorientiert zu unterstützen. Sie bietet Dienstleistungen an, setzt sich für die Rechte der Betroffenen ein und sammelt Spenden, um dort zu unterstützen, wo es am dringendsten notwendig ist.

Mit dem Reinerlös der Kunstauktion unterstützt die Volkshilfe Menschen in Österreich, die in akuter Armut leben - vorrangig kranke oder benachteiligte Kinder, alleinerziehende Mütter und Väter sowie kinderreiche Familien.

