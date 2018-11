RK-Terminvorschau vom 1. bis 14. Dezember 2018

Wien (OTS/RK) - In der Zeit vom Samstag, dem 1. Dezember, bis inklusive Freitag, dem 14. Dezember 2018, hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

SAMSTAG, 1. DEZEMBER 07.10 Uhr, Verabschiedung des Nikolauszuges für benachteiligte Kindern mit StR Jürgen Czernohorszky und Vizepräsident des österreichischen Arbeiter-Samariter-Bundes Otto Pendl (10., Hauptbahnhof Wien) 14.30 Uhr, Fototermin anl. Segnung des Adventkranzes am Wiener Weihnachtstraum mit Diakonie Österreich-Direktorin Maria Katharina Moser und Dompfarrer Toni Faber (Wiener Weihnachtstraum, 1., Rathausplatz, Eingangsportal an der Ringstraße) DIENSTAG, 4. DEZEMBER 09.00 Uhr, Sitzung der Untersuchungskommission zum Krankenhaus Nord (Rathaus, Arkadenhof, Top 24) Achtung: Akkreditierung notwendig 11.00 Uhr, Fototermin anl. Initiative „Mariahilf ohne Jedmayer“ und Führung durch die Suchthilfe Wien mit BV Markus Rumelhart und Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt Wien, Ewald Lochner (Suchthilfe Wien, 6., Gumpendorfer Gürtel 8) 11.45 Uhr, Pressegespräch anl. Konferenz „Housing for All“ mit Bgm. Michael Ludwig und StRin Kathrin Gaal (Wiener Wohnen, 3., Rosa-Fischer-Gasse 2) MITTWOCH, 5. DEZEMBER 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Hernals (Amtshaus, 17., Elterleinplatz 14, 1. Stock, Sitzungssaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Simmering (Amtshaus, 11., Enkplatz 2, Festsaal) DONNERSTAG, 6. DEZEMBER 10.00 Uhr, 10. Nikolofest für Kindergartenkinder mit StR Jürgen Czernohorszky und BV Georg Papai (bafep21, 21., Partizigasse 2) FREITAG, 7. DEZEMBER 11.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich an Ing. Mag. Friedrich Unterwieser sowie der Otto-Glöckel-Medaille der Stadt Wien an Mag. Barbara Dmytrasz durch Landeshauptmann Dr. Michael Ludwig (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) MITTWOCH, 12. DEZEMBER 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (Pflegewohnhaus Baumgarten, 14., Seckendorfstraße 1, Festsaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (Amtshaus, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Sitzungssaal) 18.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Hietzing (Amtshaus, 13., Hietzinger Kai 1-3, Großer Festsaal) DONNERSTAG, 13. DEZEMBER 11.00 Uhr, Überreichung der Kinder- und Jugendbuchpreise der Stadt Wien für das Jahr 2018 sowie des Illustrationspreises der Stadt Wien für das Jahr 2018 durch StRin Mag. Veronica Kaup-Hasler (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Döbling (Amtshaus, 19., Gatterburggasse 14, Stiege 4, Erdgeschoss, Festsaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Landstraße (Amtshaus, 3., Karl-Borromäus-Platz 3, 2. Stock, Festsaal) 16.30 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Dr. Erhard F. Grossnigg durch Landeshauptmann Dr. Michael Ludwig (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 16.30 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Währing (Amtshaus, 18., Martinstraße 100, 2. Stock, Festsaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Wieden (Amtshaus, 4., Favoritenstraße 18, 1. Stock, Sitzungssaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksverstretung Mariahilf (Amtshaus, 6., Amerlingstraße 11, 1. Stock, Festsaal) FREITAG, 14. DEZEMBER 11.00 Uhr, Überreichung des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Dr. Gerhart Holzinger sowie an Dr. René Pollitzer durch Landeshauptmann Dr. Michael Ludwig (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) DIENSTAG, 18. DEZEMBER 10.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Ing. Mag. Dieter Jocham und Mag. Gregor Keller durch LTP Ernst Woller (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 14.00 Uhr, Überreichung des Großen Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Univ.-Prof. Dr. Hubert Christian Ehalt durch Landeshauptmann Dr. Michael Ludwig (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal)

