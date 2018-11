Alpiner Thermen-Advent: Romantische Sonnenschein-Momente in der Vorweihnachtszeit

Pünktlich zum ersten Advent-Wochenende öffnet heute der Alpine Thermen-Advent in Bad Kleinkirchheim seine Pforten und sorgt mit seinem facettenreichen Angebot für jede Menge Begeisterung.

Bad Kleinkirchheim (OTS) - Die Tage werden kürzer, die Nächte werden kälter und durch die Stuben zieht ein verführerischer Duft von Bratäpfeln, Lebkuchen und Zimtsternen - Die Weihnachtszeit steht vor der Tür!

Sonnenschein-Momente der Besinnlichkeit

Weil der Alltag im Tal bleibt: Wer in der Vorweihnachtszeit der Hektik der Städte und Einkaufsstraßen entfliehen möchte, der ist in Bad Kleinkirchheim bestens aufgehoben. Ab 30. November 2018 fasziniert der Alpine Thermen-Advent jeden Freitag und Samstag von 16:00 bis 20:30 Uhr Jung und Alt und verwandelt das Gebiet rund um die Therme St. Kathrein in ein verzaubertes Weihnachtsdörfchen. Regionale Alpen-Adria Kulinarik verwöhnt den Gaumen und traditionelles Kunsthandwerk zeigt sich von seiner kreativsten Seite. Ob Goldschmied, Kranzbinder oder Krippenbauer: sie alle zeigen hochwertige Handwerkskunst mit regionalen Wurzeln. Besinnlichkeit, Ruhe und Frieden – am Weg der Stille, der direkt zur Kirche St. Kathrein führt, kommt man wieder zu sich. Die wundervollen Klänge der Weihnachtslieder regionaler Chöre machen die Weihnachtsstimmung komplett.

Sonnschein-Momente für Genießer

Der Alpine Thermen-Advent in Bad Kleinkirchheim vereint Thermenfeeling und Alpine Weihnachtsstimmung - ein einzigartiger Sonnenschein-Moment in der magischen Vorweihnachtszeit! Jeden Tag bietet die Familien- und Gesundheitstherme St. Kathrein ein exklusives Weihnachtsprogramm an: Kinder werden in der Kirchheimer Advent-Kinostub'n in den Bann von entzückenden Weihnachtsfilmen gezogen, die Suche nach dem Weihnachtsschatz weckt die vorweihnachtliche Abenteurlust und wunderbare Advent-Lesungen verkürzen die lange Wartezeit auf das Christkind. Für die nötige Entspannung bei den großen Gästen sorgen Yoga- und Meditations-Einheiten, sowie schwimmen im weihnachtlichen Lichtermeer.

Sonnenschein-Momente für Groß und Klein

Der Kinderadvent holt den Zauber der Weihnachtszeit nach Bad Kleinkirchheim und lässt damit Kinderherzen höherschlagen. Tierisch kuschlig wird es beim Ponyreiten und auch die Lamas freuen sich über Streicheleinheiten. In der Advent-Bastelstube können entzückende Geschenke für Mama, Papa, Oma und Opa gefertigt werden. Am aufregendsten für die jungen Gäste ist aber der Besuch im Christkindl-Luftpostamt. Hier können die Wünsche per Luftpost direkt an das Christkind versendet werden. Gleichermaßen hell leuchten die Augen von Kindern und Erwachsenen bei einer romantischen Pferdeschlittenfahrt durch die winterliche Landschaft rund um den Adventmarkt.

Rückfragen & Kontakt:

BRM Bad Kleinkirchheim Region Marketing GmbH

Kathleen Kahler

Presse & Social Media

Tel.: 0043(0)42408212

media @ badkleinkirchheim.at

www.alpinterthermenadvent.at