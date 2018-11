„Bingo“-Promi-Special für „Licht ins Dunkel“ am 1. Dezember in ORF 2

Heinz Marecek, Cornelius Obonya, Nadja Maleh, Susanne Höggerl und Nina Hartmann spielen für den guten Zweck

Wien (OTS) - Promiwissen für „Licht ins Dunkel“ – fünf prominente Kandidatinnen und Kandidaten spielen im „Bingo“-Promi-Special am Samstag, dem 1. Dezember 2018, um 18.05 Uhr in ORF 2 nicht nur für ihr Team im Publikum, sondern auch für „Licht ins Dunkel“. Für jede richtige Antwort spenden die Österreichischen Lotterien 1.000 Euro an die Hilfsaktion.

Die prominenten Kandidatinnen und Kandidaten sind: Heinz Marecek, Cornelius Obonya, Nadja Maleh, Susanne Höggerl und Nina Hartmann. Ebenfalls zu Gast im Studio sind Bettina Glatz-Kremsner, Vorstandsdirektorin der Casinos Austria AG und der Österreichischen Lotterien GmbH, sowie Kurt Nekula, Präsident des Vereins „Licht ins Dunkel“, und Christine Kaiser, interimistische Leiterin von ORF-Humanitarian-Broadcasting. Moderiert wird das „Bingo“-Special von Dorian Steidl.

Am Sonntag, dem 2. Dezember, steht ORF 2 im Zeichen von „Licht ins Dunkel“. Alle Infos zum „Licht ins Dunkel“-Aktionstag sind unter presse.ORF.at abrufbar.

