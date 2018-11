AVISO, 4.12.: Pressegespräch mit Bürgermeister Ludwig zur Konferenz „Housing for All“

Wien (OTS/RK) - Am 4. und 5. Dezember 2018 findet die internationale Konferenz „Housing for All“ in Wien statt. Im Fokus der zweitägigen Konferenz stehen der Mangel an bezahlbarem Wohnraum sowie seine sozialen und wirtschaftlichen Folgen.

Anlässlich der Konferenz zum sozialen Wohnbau laden Bürgermeister Michael Ludwig und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal

am Dienstag, dem 4. Dezember, um 11.45 Uhr zu einem Pressegespräch bei Wiener Wohnen (3., Rosa-Fischer-Gasse 2). Thematisiert wird, wie Europas Städte auf diese Entwicklung reagieren müssen und welche rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen notwendig sind, damit wieder mehr in bezahlbares Wohnen investiert wird.

Die GesprächspartnerInnen sind:

O Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien

O Kathrin Gaal, Frauen- und Wohnbaustadträtin der Stadt Wien

O Leilani Farha, UN-Sonderbeauftragte für das Recht auf Wohnen

O Laia Ortiz, Vizebürgermeisterin von Barcelona

O Rui Neves Bochmann Franco, stv. Wohnbaustadtrat, Lissabon

Anmeldung zum Pressegespräch unter: press@¬housingforall.eu

Pressegespräch des Bürgermeisters anl. Konferenz „Housing for All“



Datum: 4.12.2018, um 11:45 Uhr



Ort:

Wiener Wohnen-Service-Center

Rosa Fischer-Gasse 2, 1030 Wien



