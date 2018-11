ERBER AG bestes internationales Unternehmen Niederösterreichs

Getzersdorf/NÖ, (OTS) - 30.11.2018 – Am Mittwoch, dem 28. November 2018, zeichnete „Die Presse“ gemeinsam mit dem KSV1870 und PWC Österreich, im Rahmen einer Jubiläumsgala im Casineum Baden, die besten nationalen und internationalen Unternehmen Niederösterreichs aus. Die ERBER AG, Holding von BIOMIN, ROMER LABS, SANPHAR UND EFB (Erber Future Business), wurde dabei zum besten internationalen Unternehmen Niederösterreichs 2018 gekürt.

Die ERBER AG hat den ersten Platz in der Kategorie „Internationale Unternehmen Niederösterreichs“ erzielt. Der wichtigste Wirtschaftspreis des Landes wurde heuer bereits zum 20. Mal verliehen. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde der Preis an Dr. Heinz Flatnitzer, Vorstand der ERBER AG, überreicht. „Entscheidend für den Erfolg sind die internationale Ausrichtung sowie die leistungsstarke innerbetriebliche Forschung und Entwicklung, die Grundlage für kundenorientierte und innovative Lösungen bietet, was durch gemeinsame Projekte mit renommierten Universitäten und Forschungseinrichtungen unterstützt wird“, freut sich Heinz Flatnitzer, über diese Auszeichnung. „Ein weiterer Faktor ist die Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in die wir gerne investieren. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen Aussicht auf persönliche Entwicklungschancen, um sie langfristig zu binden.“

Die ERBER Group mit ihren Tochterfirmen BIOMIN, ROMER LABS, SANPHAR und EFB ist eine weltweit führende Firmengruppe, operiert in einem Nischenmarkt der Biotech-Branche und gilt als „Hidden Champion“. Aktuell sind in der ERBER Group weltweit rund 1. 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig, und bis 2021 werden weitere 300 neue Stellen geschaffen.



Ende 2017 hat die ERBER Group ihre neue BIOMIN Produktionsanlage in Wuxi /China eröffnet. „China ist der größte potenzielle Binnenmarkt für uns, und für unseren Erfolg dort ist es wichtig, dass wir unsere Kunden aus lokaler Produktion beliefern können“, so Flatnitzer. „Denn auch in China wird Nachhaltigkeit immer wichtiger, und nun können wir mit unseren Kunden und mit unseren Lösungen für antibiotikafreie Futtermittel arbeiten, was ganz im Sinne einer nachhaltigeren Tierproduktion ist.“

Neben der weiteren Internationalisierung zur laufenden Betreuung von globalen Kunden, bekennt sich die ERBER Group weiter zum Standort Österreich. So wurde kürzlich mit dem Bau eines neuen BIOMIN-Produktionsstandortes in Haag am Hausruck/Oberösterreich begonnen. Und im Sommer wurde aufgrund des starken Wachstums der neue ROMER LABS Standort in Tulln fertiggestellt, der am 6.Dezember feierlich eröffnet wird. „2019 investieren wir weiter in neue Geschäftsfelder: EFB, Erber Future Business, ist dabei unser „in-house Inkubator“ – ein innovatives, internationales Unternehmen der ERBER Group, das auf Biotechnologie spezialisiert ist.“ ergänzt Flatnitzer.



ERBER Group

Die ERBER Group ist eine weltweit führende Firmengruppe im Bereich der Lebens- und Futtermittelsicherheit, mit Schwerpunkten auf natürlichen Futteradditiven, Futter- und Lebensmittelanalytik sowie Pflanzenschutz mit Sitz in Niederösterreich/Getzersdorf.

Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von über 325 Millionen Euro.

Die ERBER Group umfasst BIOMIN, ROMER LABS, SANPHAR und EFB. Inklusive Vertriebspartnern ist die ERBER Group in über 140 Ländern vertreten. Die internationale Ausrichtung, die firmeneigene Forschung und Entwicklung sind wichtige Erfolgsfaktoren für das jährliche Wachstum der ERBER Group. Die Unternehmensgruppe versteht sich als Expertenorganisation und ist Weltmarktführer im ursprünglichen Kerngeschäft, des Mykotoxin-Risiko-Managements. Die leistungsstarke innerbetriebliche Forschung und Entwicklung bietet die Grundlage zur Entwicklung kundenorientierter und innovativer Lösungen, was insbesondere durch gemeinsame Projekte mit renommierten Universitäten und Forschungseinrichtungen unterstützt wird.



Das Unternehmen wurde 1983 als „Erber KG“ und später „BIOMIN GmbH“ von Erich und Margarete Erber in Pottenbrunn/Niederösterreich gegründet und ist bis heute in Familienhand.

Mehr Informationen unter www.erber-group.net

