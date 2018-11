Jungspediteur-Wettbewerb 2018: E-Business gewinnt

Wien (OTS) - Der Zentralverband Spedition & Logistik hat im Zuge eines österreichweiten Wettbewerbs die Jungspediteure 2018 ausgezeichnet. Der Wettbewerb dient der Förderung und der Wertschätzung des Speditionsnachwuchses und wurde 2018 bereits zum achten Mal durchgeführt. Alle prämierten Arbeiten befassten sich – den künftigen Herausforderungen der Branche entsprechend – mit E-Business-Lösungen zur Vereinfachung und Beschleunigung von Abläufen im Bereich Spedition & Logistik. Eine Jury aus Wissenschaftlern, Journalisten und Unternehmern, beurteilte die Einreichungen der vielversprechenden Jungspediteure.

Die Gewinner:

Platz: Antonio Steiner (20), Lagermax Internationale Spedition GmbH, Salzburg, für das Konzept „KI-Chatbot – der E-Angestellte“ Platz: Carina Mohr (25), Kühne + Nagel Ges.m.b.H., Innsbruck, für das Konzept „AIR-R-EX” – Airfreight-Rates-Exchange – Die Börse im Bereich Luftfracht Export“ Patz, ex aequo:

Stefan Scharf (22), Gebrüder Weiss GmbH, Maria Lanzendorf für das Konzept „Digitalisierung von Prozess und Dokumentenmanagement für kleine bis mittelständische Transportunternehmen mit eigenem Fuhrpark“

Sophie Züchner (23), Jungspediteurin 2014 + 2016, Schenker & CO AG, Innsbruck, für das Konzept „Integration eines neuen Kunden-Kommunikationskanals und Einsatz von künstlicher Intelligenz“



Wolfram Senger-Weiss: „Die Qualität der Arbeiten hat uns durchwegs überzeugt und die Auswahl der Themen zeigt, dass die nachkommenden Logistikerinnen und Logistiker ein gutes Gefühl dafür haben, worauf es in unserer Branche in Zukunft ankommen wird. Im Namen der Jury gratuliere ich den Gewinnerinnen und Gewinnern sehr herzlich.“

Die Preisträger wurden mit Urkunden und Preisgeldern von 3.000, 2.000 und jeweils 1.000 für die Plätze 1 bis 3 prämiert.

Die Mitglieder der Fachjury:

Mag. Wolfram Senger-Weiss, MBA, ZV-Präsident; KR Alexander Friesz, ZV-Vize-Präsident; Mag. Wolfgang Schneckenreither, ZV-Vize-Präsident; FH-Prof. Mag. Dr. Oliver Schauer, MBA, Logistikum Steyr; KR Gerhard Schlögel, Logistik-Kurier

Zentralverband: Interessensvertretung und Service

Der Zentralverband Spedition & Logistik ist die unabhängige und verkehrsmittelneutrale Interessensvertretung auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene, mit einer starken Mitgliederservicekomponente. Seit 2015 ist der Zentralverband Mitglied der CLECAT (European Association für Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services) um die Brancheninteressen der heimischen Logistik in der EU bestmöglich zu positionieren. Daneben vertritt der Zentralverband auch die internationale Logistikorganisation FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations). Inhaltliches Herzstück des Verbandes sind seine 9 Ressorts. Diese reichen von Landverkehre Europa, über Seefracht und Luftfracht bis hin zu Green Logistics und Recht und Versicherung. Dort werden aktuelle Branchenthemen von Fachleuten aus den Mitgliedsunternehmen ehrenamtlich erarbeitet.

