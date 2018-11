Weltmeister! Österreich schafft Sensation bei Koch-Weltmeisterschaft

VKÖ-Jugendnationalteam regiert als Kochweltmeister. Eine Sensation!

Luxemburg/Hohenems (OTS) - Das Jugend Nationalteam des Österreichischen Kochverbandes ist das Beste der Besten beim Culinary World Cup in Luxemburg.

Die österreichische Koch Nationalmannschaft rockte Luxemburg und errang zweimal Gold und in der Gesamtwertung mit der höchsten Punktezahl den Weltmeistertitel. Damit haben die Außenseiter aus Österreich die Nordische und Schweizer Vorherrschaft auf dem höchsten kulinarischen Parkett aufgebrochen. Mike P. Pansi, Präsident des VKÖ (Verband der Köche Österreichs): „Österreich zählt nach über einem Vierteljahrhundert wieder zur kulinarischen Weltspitze und hat die Konkurrenz auf die Plätze verwiesen. Erstmals erhielt ein österreichisches Jugendnationalteam den WM-Titel. Diese Leistung ist großartig und nicht in Worte zu fassen – und das obwohl wir mit dem vergleichsweise minimalsten Nationen-Budget angetreten sind, da wir keine Unterstützung aus öffentlicher Hand haben. Ich wage zu behaupten, dass dies die stärkste Leistung eines Nationalteams aus Österreich ist, die bisher jemals erbracht wurde.“

„Heiliger Gral der Köche“

Das Team bestehend aus Thomas Penz (Hotel Penz, Innsbruck), Michael Ploner (Hotel Central, Nauders), Manuel Hammerl (Landhaus Bacher, Mautern), Celino Waldner (Hangar 7, Salzburg) und Agnes Karrasch (Steirereck, Wien) mit dem Teamchef Philipp Stohner und weiterem Trainer Alexander Forbes Junior überzeugte die Jury und errang die höchste Punktewertung aller Teams. Die neuen Koch-Weltmeister schafften die Sensation und holten sich den „heiligen Gral der Köche“. Pansi: „Unsere Nation kann Stolz auf ihr Nationalteam sein. Die Leistung, die die Jungköche erbracht haben sind gewaltig. Imagewerbung für Österreich auf allerhöchstem Niveau!“

Der Culinary World Cup in Luxemburg zählt zu den weltweit drei größten Kochwettbewerben. 75 Nationen mit über 2000 Köchen nahmen dieses Jahr an fünf Wettbewerbstagen daran teil. Eine der wichtigsten Aufgaben des VKÖ ist die Förderung der Berufsjugend. Kulinarisches Aushängeschild Österreichs ist das Jugendnationalteam. Das nächste Ziel ist der jungen Kochtalente ist die Koch-Olympiade 2020 in Stuttgart.

