Nur in diesem Advent: Die besten Event-Tickets um bis zu 24 Prozent billiger

24 Tage lang gibt es ab 1. Dezember 2018 die Top-Events des nächsten Jahres auf https://www.oeticket.com im Adventskalender stark ermäßigt.

Wien (OTS/LCG) - Eintrittskarten für einmalige Live-Erlebnisse stehen ganz oben auf der Wunschliste der Österreicher. Jeden Tag im Advent bietet Österreichs größtes Ticket-Portal Tickets um vorweihnachtliche 24 Prozent ermäßigt an. Ab 1. Dezember 2018 öffnet sich im Adventskalender auf https://www.oeticket.com/campaign/weihnachten-2018 täglich ein Fenster mit einem ausgesuchten Top-Event. Zusätzlich sind hinter den Türchen attraktive Geschenke versteckt.

Highlights aus Klassik, Pop, Musical, Kabarett und Sport auf oeticket

Unter den aktuellen Event-Highlights finden sich unter anderem „Holiday on Ice – Atlantis“ in der Wiener Stadthalle, „1.000 Jahre EAV – die Abschiedstour“, das Rod-Stewart-Konzert am 26. Juni 2019 auf der Burg Clam, die Bon-Jovi-Tour 2019 „This House Is Not For Sale“, die Cirque-du-Soleil-Produktion „Totem“, die Kabarett-Show „Homo Idioticus“ von Michael Niavarani, die konzertante Uraufführung des Musicals „Elisabeth“ im Schloss Schönbrunn, das Michael-Jackson-Musical „Beat It“, die Pizzera-&-Jaus-Tour „Unerhört solide“ oder das Davis-Cup-Match Österreich gegen Chile am 1. Februar 2019.

Tickets und Anreise: Transparent, sicher und komfortabel

Eine aktuelle Untersuchung der Arbeiterkammer Wien bestätigt, dass oeticket den vollen Ticketpreis inklusive Umsatzsteuer vom ersten bis zum letzten Klick transparent und ohne versteckte Zusatzgebühren anzeigt. Mit dem Eventbus geht es zudem günstig, sicher, komfortabel und ohne Stau aus ganz Österreich zu den meisten Events. Weitere Informationen auf https://www.eventbus.eu und https://www.oeticket.com.

