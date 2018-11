Am 1. Dezember ist Welt-AIDS-Tag

GSK und ViiV Healthcare - mehr als 30 Jahre Innovation und Leidenschaft in der Behandlung von HIV. Unser Beitrag zur 90-90-90 Strategie von UNAIDS.

Wien (OTS) - Am 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag. Vor mehr als 30 Jahren wurde von GSK das erste Medikament zur Behandung von HIV entwickelt und zugelassen. Dies stellte einen Meilenstein für Menschen mit HIV/AIDS dar. Heute schauen wir auf eine große Bandbreite an wirksamen Therapieoptionen für HIV.

„90-90-90“

Weltweit arbeiten unzählige Menschen daran, HIV-Infektionen wirksam zu behandeln und HIV/AIDS nachhaltig zu stoppen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat das Aids-Programm der Vereinten Nationen (UNAIDS) im Oktober 2014 eine Strategie mit dem Titel „90-90-90“ veröffentlicht. So sollen weltweit, bis zum Jahre 2020, 90 Prozent aller Menschen mit HIV von ihrer Infektion wissen. Wiederum 90 Prozent dieser Menschen sollen eine nachhaltige antiretrovirale Therapie (ART) erhalten. Davon sollen 90 Prozent der Menschen unter ART virologisch supprimiert sein, d.h. die Viruslast befindet sich unter der Nachweisgrenze. Bis 2030, so hofft UNAIDS, sollte die HIV-Epidemie gestoppt sein.(1)

ViiV Healthcare – zu 100% auf HIV fokussiert

ViiV Healthcare - als einziges zu 100% auf HIV fokussiertes Unternehmen - trägt mit einer Vielzahl von Aktivitäten seit 30 Jahren dazu bei, die Versorgung von Menschen mit HIV und AIDS weltweit zu verbessern. Mittels unterschiedlichster Initiativen (z.B. Implementation science , LiVLife Plattform und dem Positive Pathways Programm) und starker Kooperationen leisten wir einen effektiven Beitrag, um das UNAIDS Ziel 90-90-90 zu erreichen.

Globales Engagement

Die ViiV Strategie für den Zugang zu Medikamenten berücksichtigt die spezifischen Herausforderungen in Bezug auf die epidemische Belastung und den wirtschaftlichen Status, und umfasst alle einkommensschwachen, am wenigsten entwickelten Länder mittleren Einkommens und die afrikanischen Länder südlich der Sahara (Entwicklungsländer), in denen der ungedeckter Bedarf am Zugang zu antiretroviraler Therapie (ART) am größten ist.

Diese Strategie umfasst Investitionen in klinische, bedarfsorientierte Forschungs- und Entwicklungsstrategien und Produktregistrierungsstrategien in Entwicklungsländern, innovative Partnerschaften und Lösungen rund um Patente und freiwillige Lizenzen, neue Geschäftsmodelle mit flexiblen Preismodellen und lokalen Produktionspartnerschaften sowie Investitionen in das lokale Gesundheitswesen.(2)

Über ViiV Healthcare

ViiV Healthcare ist ein global tätiges, auf HIV spezialisiertes Unternehmen, das im November 2009 von GlaxoSmithKline (LSE: GSK) und Pfizer (NYSE: PFE) gegründet wurde, um Fortschritte in der Behandlung und Pflege von Menschen mit HIV zu erzielen. Shionogi (TYO: 4507) kam im Oktober 2012 als Gesellschafter mit einem Anteil von 10 % hinzu. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, sich umfassender und intensiver als je zuvor HIV/AIDS zu widmen und über einen neuen Ansatz wirksamere und neue HIV-Arzneimittel zu entwickeln sowie die von HIV betroffenen Bevölkerungsgruppen zu unterstützen. Weitere Informationen über das Unternehmen, dessen Geschäftsleitung, das Produktportfolio, die Produktpipeline und sein Engagement erhalten Sie unter www.viivhealthcare.com.

GlaxoSmithKline – eines der weltweit führenden forschungsintensiven Pharma- und Gesundheitsunternehmen – engagiert sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen. GSK stellt Impfstoffe für Kinder und Erwachsene gegen eine große Bandbreite von Infektionskrankheiten her.GSK unterstützt Menschen dabei, ein aktiveres, gesünderes und längeres Leben zu führen. So besteht z.B. seit 2013 eine einzigartige weltweite Partnerschaft mit der Nichtregierungsorganisation „Save the Children“, die das Ziel hat, einer Million Kindern in Entwicklungsländern das Leben zu retten. Weitere Informationen finden Sie unter www.gsk.com und www.gsk.at. GSK ist zum sechsten Mal in Folge Nummer 1 im Access to Medicines Index, seit 2013 Mitglied von Transparency International Austrian Chapter und in Österreich als Leitbetrieb Austria zertifiziert.

