Verkauf des Headquarters der HETA ASSET RESOLUTION in Klagenfurt an Bestbieter

Klagenfurt (OTS) - Die HETA ASSET RESOLUTION AG (HETA) informiert, dass am 29. November 2018 gemeinsam mit der Maximo GmbH, einer Tochtergesellschaft der Stern Real Properties AG mit Sitz in Zürich, ein Kaufvertrag zum Verkauf des Alpe-Adria-Zentrums in Klagenfurt unterzeichnet wurde. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Alpe-Adria-Zentrum umfasst eine Grundstücksfläche von über 15.000 m² und fungiert mit seinen 3 Gebäudeteilen, welche in den Jahren 1999-2002 realisiert und vom Architekten Thom Mayne entworfen wurden, derzeit als Headquarter der HETA ASSET RESOLUTION AG.

Im Vorfeld führte die HETA gemeinsam mit Drees & Sommer als Verkaufsberater sowie der Kanzlei AHP mit MMag. Dr. Werner Hochfellner als Rechtsberater ein strukturiertes, offenes, transparentes und nicht diskriminierendes internationales Tenderverfahren durch.

Der Abschluss der Verkaufstransaktion soll in den nächsten Wochen vollzogen werden. Die HETA wird bis auf weiteres als Mieter einen Teil des Gebäudes nutzen.

Über HETA ASSET RESOLUTION AG:

HETA ASSET RESOLUTION AG ist eine Abbaugesellschaft im Eigentum der Republik Österreich mit einer Bilanzsumme von rund EUR 6,4 Mrd. (Stand: 31.12.2017). Sie hat den gesetzlichen Auftrag, den notleidenden Teil der 2009 verstaatlichten Hypo Alpe Adria so effektiv und wertschonend wie möglich zu verwerten.

Infos über den Bestbieter:

Die Maximo GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Stern Real Properties AG, welche sich auf attraktive Standorte und hochwertige Wohn- und Geschäftshäuser sowie Grundstücke mit Optimierungspotential konzentriert. Der Ankaufsprozess wurde auf Käuferseite von Rechtsanwalt Mag. Ulrich Paulsen (Paulsen & Burger-Scheidlin Rechtsanwälte) betreut. Nach Abschluss der Transaktion wird die Käufergesellschaft umgehend Maßnahmen zur Neuvermietung und Revitalisierung des Alpe-Adria-Zentrums in die Wege leiten.

















