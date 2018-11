Huobi Derivative Market auf Konferenz in New York City ins Leben gerufen

"Kryptowährungen sind ein rasch expandierender und reifender Markt", sagte Joshua Goodbody, General Counsel des Global Institutional Teams von Huobi. "Im Rahmen dieses Reifungsprozesses verzeichnen wir, dass mehr und mehr versierte Anleger und Trader aus etablierteren Finanzmärkten, einschließlich institutionelle Investoren, ein Engagement in diesem Markt verfolgen. Gleichzeitig sind wir der Meinung, dass sich viele erfahrene, erfolgreiche Kryptowährungs-Trader ein breiteres Angebot an Anlageinstrumenten wünschen als ihnen in der Vergangenheit zur Verfügung stand. Huobi DM wurde speziell darauf zugeschnitten, genau diese Anforderungen zu erfüllen."

Der Handel mit Kryptowährungs-Kontrakten bietet den Teilnehmern an der Huobi DM Börse die Möglichkeit, Bitcoin (BTC) und andere Kryptowährungen zu vorher festgelegten Preisen und zu bestimmten zukünftigen Zeitpunkten zu kaufen oder zu verkaufen. Zu weiteren Vorteilen, die diese Plattform den Anlegern und Tradern bietet, gehört die Möglichkeit zur Eröffnung von sowohl Short- als auch Long-Positionen sowie zur Nutzung von fortgeschritteneren Instrumenten zur Absicherung von Positionen sowie zur Kontrolle von Risiken und Unsicherheiten.

Während es im Bereich der Kryptowährungen bereits ähnliche Dienstleistungen gibt, differenziert sich Huobi DM wie folgt:

Überragendes Risikomanagement: einschließlich mehrerer Limits für das Risikomanagement und 24-Stunden-Überwachung.

Anlegerschutz: einschließlich eines 20.000 BTC Versicherungsfonds zum Schutz von Teilnehmern vor katastrophalen Sicherheitsausfällen, eines speziellen Versicherungsfonds für jedes Trading-Paar gegen Verluste aufgrund von nicht ausgeführten Liquidationsaufträgen und eines Mechanismus zum Abbruch zirkulärer Prozesse, der zum Schutz von Teilnehmern vor unnötigen Zwangsliquidationen beiträgt.

Gebührenstruktur: Market-Maker zahlen keine Handelsgebühren und erhalten finanzielle Anreize (bei als Maker ausgeführten Handelstransaktionen).

Leverage-Flexibilität: Huobi DM bietet 1X, 5X, 10X und 20X Leverage (Fremdkapitalaufnahme).

Geschwindigkeit: hohe Speicherbandbreite und 10X Beitragsgeschwindigkeit im Vergleich zur durchschnittlichen Geschwindigkeit des Marktes.

Die Cryptofrontiers Conference war eine Tagung "hinter verschlossenen Türen" mit Schwerpunkt auf den Trends und den Anlagemöglichkeiten im Bereich von Kryptowährungen, der Entwicklung von Blockchain-Technologie und einer Podiumsdiskussion mit Branchenexperten. Neben Vertretern von Huobi nahmen auch Risikokapitalgeber und Mitglieder der Blockchain-Branche an der Konferenz teil.

Huobi DM befindet sich derzeitig in der Beta-Test-Phrase und ist nicht für Teilnehmer aus den USA, Singapur, Israel, Irak, Hongkong (China), Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan, Malaysia, Syrien, Amerikanisch-Samoa, Puerto Rico, Guam, Bangladesch, Ecuador und Kirgisistan verfügbar.

