Courtyard by Marriott mit Plänen zur Eröffnung von nahezu 30 Hotels bis Ende 2020 auf beschleunigtem Expansionskurs

Neben der Stärkung seines Portfolios in den etablierten Märkten Deutschland, Frankreich und Großbritannien verfolgt Courtyard weiterhin seine First-to-Market-Strategie und sieht einen Eintritt in sieben aufstrebende Märkte, darunter Armenien, Finnland und Island, vor.

Mit zwei neuen Vorzeigehotels an den dynamischen Standorten Paris und Hamburg wird dieser Expansionsankündigung besonderer Nachdruck verliehen. Courtyard Paris Gare de Lyon öffnete im Oktober seine Tore, während die Eröffnung des Courtyard Hamburg City im Frühjahr 2019 geplant ist.

Courtyard Paris Gare de Lyon - Dieses Hotel setzt die neue Gestaltungsvision der Marke für ihre Häuser um und befindet sich in idealer Lage im Stadtzentrum. Der 19 Stockwerke umfassende Hochbau besticht durch ein modernes Erscheinungsbild und bietet von jedem seiner 249 Gästezimmer aus atemberaubende Ausblicke auf Paris und seine symbolträchtigen Wahrzeichen. Der Gare de Lyon, ein bedeutender Bahnhof und internationale Verkehrsknotenpunkt, ist vom Hotel aus bequem erreichbar.

- Dieses Hotel setzt die neue Gestaltungsvision der Marke für ihre Häuser um und befindet sich in idealer Lage im Stadtzentrum. Der 19 Stockwerke umfassende Hochbau besticht durch ein modernes Erscheinungsbild und bietet von jedem seiner 249 Gästezimmer aus atemberaubende Ausblicke auf Paris und seine symbolträchtigen Wahrzeichen. Der Gare de Lyon, ein bedeutender Bahnhof und internationale Verkehrsknotenpunkt, ist vom Hotel aus bequem erreichbar. Courtyard Hamburg City - Dieses im Herzen Hamburgs und nur einige Minuten vom Hauptbahnhof gelegene Hotel mit mehr als 276 Zimmern verfügt über sämtliche erforderliche Ausstattung, um zahlreichen geschäftlichen Events und Konferenzen als Veranstaltungsort zu dienen. Zugleich wird es den Ansprüchen des versierten Geschäftsreisenden in jeder Hinsicht Genüge tun.

Zusätzlich zu diesen beiden Neueröffnungen sieht Courtyard by Marriott in den nächsten zwei Jahren einen Ausbau seiner starken Präsenz in Europa vor:

Vereinigtes Königreich - Die Marke, die im Vereinigten Königreich bereits mit sieben Courtyard-Hotels vertreten ist, plant die Aufnahmen von fünf weiteren Hotels in wichtigen Städten wie London, Glasgow und Oxford in sein Portfolio.

Die Marke, die im Vereinigten Königreich bereits mit sieben Courtyard-Hotels vertreten ist, plant die Aufnahmen von fünf weiteren Hotels in wichtigen Städten wie London, Glasgow und Oxford in sein Portfolio. Frankreich - Im Anschluss an die Eröffnung des Courtyard Paris Gare de Lyon ist eine Ausweitung der Präsenz in Frankreich auf zehn Hotels, davon acht in Paris; geplant.

Im Anschluss an die Eröffnung des Courtyard Paris Gare de Lyon ist eine Ausweitung der Präsenz in Frankreich auf zehn Hotels, davon acht in Paris; geplant. Deutschland - Die bevorstehende Eröffnung des Courtyard Munich Garching ebnet den Weg für drei weitere Hotels in Hamburg, Munich und Darmstadt. Mit der Eröffnung dieser Hotels wird das Courtyard-Portfolio auf dem deutschen Markt 18 Häuser umfassen.

Die bevorstehende Eröffnung des Courtyard Munich Garching ebnet den Weg für drei weitere Hotels in Hamburg, Munich und Darmstadt. Mit der Eröffnung dieser Hotels wird das Courtyard-Portfolio auf dem deutschen Markt 18 Häuser umfassen. Markteintritte - Die Marke will in den kommenden zwei Jahren auch in zahlreichen neuen Märkten ihr Debüt feiern, darunter in Rumänien (Cluj-Napoca, Bukarest Floreasca), Armenien (Eriwan), Kroatien (Split), Finnland (Tampere), Island (Keflavik), Georgien (Batumi) und Mazedonien (Skopje).

John Licence, Vice President, Premium and Select Brands bei Marriott International, Europa, hierzu: "Unsere Gäste zeigen sich passioniert und sind leistungs- und erfolgsorientiert. Aus diesem Grund hat Courtyard by Marriott seine Wachstumsstrategie diesem Trend entsprechend angepasst. So streben wir danach, nicht nur eine größere Auswahl an Hotels in neuen und günstigen gelegenen Geschäftszentren zu bieten, sondern auch durch die Kombination von innovativer Technologie mit Stil und Komfort den Ansprüchen der nächsten Generation von Geschäftsreisenden weltweit zu gerecht werden."

Das beschleunigte Wachstum der Markte wird großenteils durch seine Franchise-Partner angetrieben. Diese schätzen Courtyard als zuverlässiges und bewährtes Produkt, das einen schnellen Markteintritt ermöglicht, Zugang zu erstklassigen, globalen Vertriebsplattformen bietet und durch die branchenführenden Treueprogramme von Marriott International gestützt wird.

"Einerseits sehen Hoteliers, wie unsere Marke sich kontinuierlich weiterentwickelt, um mit dem sich wandelnden Arbeits- und Reisestil der heutigen Generation von Geschäftsreisenden Schritt zu halten", so Carlton Ervin, Chief Development Officer bei Marriott International, Europa. "Andererseits wissen sie, dass sie sich auf unsere in Europa basierten Entwicklungsteams und unsere interne Kompetenz in Bereichen wie Sonderplanung, Designeffizienz und Baukosten verlassen können. Basierend auf dieser gelungenen Kombination können wir gemeinsam Möglichkeiten des Neu- und Umbaus und der adaptiven Wiederverwendung erarbeiten und gleichzeitig eine schnelle Markteinführung gewährleisten."

Anfang 2018 kündigte Courtyard eine mehrjährige Partnerschaft mit dem FC Bayern München an und wurde der offizielle Hotelpartner des beliebtesten und erfolgreichsten Fußballvereins Deutschlands. Dank dieser Partnerschaft haben die 120 Millionen Mitglieder der Marriott-Treueprogramme - Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards und Starwood Preferred Guest (SPG) - nun die Möglichkeit, ihre Bonuspunkte über Marriott Rewards Moments und SPG Moments gegen einmalige Fußballerlebnisse einzulösen. Hierzu gehört auch der Zugang zur eigens für das Courtyard eingerichteten VIP-Loge mit einem fantastischen Blick auf das Spielfeld in der weltberühmten Allianz Arena.

Courtyard by Marriott gilt seit über 30 Jahren als der Branchenführer in der gehobenen Servicekategorie und heißt heutzutage Reisende an mehr als 1.100 Standorten in über 50 Ländern und Territorien willkommen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://courtyard.marriott.com/.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält so genannte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich der Anzahl an neuen Hotels, die das Unternehmen in diesem Jahr oder in den kommenden Jahren zu eröffnen plant und ähnliche Angaben, die sich auf mögliche künftige Ereignisse beziehen, sowie Erwartungen, die nicht auf historischen Fakten basieren. Diese Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, wie sich ändernden Marktbedingungen, Änderungen von globalen oder regionalen Wirtschaftsbedingungen, Änderungen in Bezug auf Angebot und Nachfrage nach Hotelzimmern, den Wettbewerbsbedingungen in der Hotelbranche, den Beziehungen zu Kunden und Hotelbesitzern, der Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Hotelwachstum und Renovierungen sowie sonstigen Risikofaktoren, die das Unternehmen in seinem jüngsten Jahresbericht auf Formular 10-K oder Quartalsbericht auf Formular 10-Q ausgewiesen hat. Diese Risiken und Unsicherheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den von uns hier genannten oder angedeuteten Erwartungen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben den Stand zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Pressemitteilung wieder. Wir verpflichten uns weder zur öffentlichen Aktualisierung noch zur Überarbeitung zukunftsbezogener Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

