Oö. Volksblatt: "Sicherheit" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 30. November 2018

Linz (OTS) - Je stärker das Thema Pflege in den öffentlichen Fokus rückt, umso mehr zeigt sich, wie viele Facetten diese große gesellschafts-, sozial- und finanzpolitische Herausforderung hat. Wobei eines klar auf der Hand liegt: Ohne Angehörige wäre bei der Pflege Feuer am Dach — werden doch 80 Prozent der Pflegebedürftigen im Familienkreis betreut. Das kann schon deswegen gar nicht genug gewürdigt werden, weil mittlerweile der Personalmangel in den Pflegeheimen dazu führt, dass die vorhandenen Platzkapazitäten nicht mehr ausgeschöpft werden können.

Umso mehr muss natürlich alles getan werden, dass die pflegenden Angehörigen bestmögliche Unterstützung erhalten. Das betrifft die dringend fällige Valorisierung des Pflegegeldes in allen Stufen ebenso wie etwa die Qualitätskontrolle bei den Vermittlungsagenturen von Pflegekräften für die 24-Stunden-Betreuung daheim. Wer schon vor der schweren Entscheidung steht, sich Hilfe ins Haus holen zu müssen, sollte wenigsten die Garantie haben, aus seriösen Anbietern auswählen zu können. Völlig zu Recht drängt der Seniorenbund auf ein Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen, das letztlich nicht nur den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen, sondern auch den vermittelten Kräften selbst Sicherheit bietet.

