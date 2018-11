Moderations-Quintett spielt sich warm - Countdown zum großen THE DOME-Comeback (FOTO)

München (OTS) - Gigantisches Line-up: Kultshow kehrt mit neuem Show-Konzept, internationalen Superstars und nationalen Chartstürmern zurück

- Live-Performances von Little Mix, Lukas Graham, Rea Garvey, Lena, Revolverheld, Namika, Mike Singer, Alle Farben, Die Lochis u.v.m. - YouTube-Livestream vom roten Teppich (15 Uhr) und der Show (18 Uhr) hier verfügbar: www.youtube.com/watch?v=Ffht-ASsKhY - TV-Ausstrahlung am 1. Dezember um 18:10 Uhr bei RTL II

Das Comeback des Musik- und Influencer-Events 2018 steht in den Startlöchern. Das Moderations-Quintett um Lisa & Lena, Giovanni Zarrella, Julia Krüger und Meike Gehring spielt sich bei der Generalprobe in der Oberhausener König-Pilsener-Arena schon mal warm, bevor sich Musikfans morgen, den 30. November, auf energiegeladene Live-Performances ihrer Lieblingsstars freuen können.

Das Warten hat ein Ende: Nach 64 Events mit über 600 Künstlern, 50 Millionen Live-Zuschauern und mehr als 100 mit Platin und Gold ausgezeichneten CD-Compilations geht THE DOME nach sechsjähriger Pause in eine neue Runde - inklusive neuem Show-Konzept und 8.000 erwarteten Besuchern!

Ganz in der Tradition des Kultevents versammelt sich die gesamte Musik- und Medienszene am Freitag unter einem Dach: Neben internationalen Superstars, deutschen Musikgrößen und talentierten Newcomern wartet das Musik-Event des Jahres mit Deutschlands Top-Influencern und einem hochkarätigen Moderationsteam auf. "Wir freuen uns, dass wir THE DOME gemeinsam mit unseren Partnern nach sechs Jahren auf die große Bühne und die Bildschirme des Landes zurückholen", so Carlos Zamorano, Bereichsleiter Marketing & Kommunikation/CMCO bei RTL II, über das Comeback der Kultshow.

Auch Moderator Giovanni Zarrella zeigt sich begeistert: "Als ich erfahren habe, dass ich THE DOME moderieren darf, hatte ich Freudentränen in den Augen. Ich bin zum 17. Mal dabei: Zuerst mit Bro'Sis, später als Solokünstler, heute als Moderator - das ist eine große Ehre für mich."

Zeiten: Roter Teppich

- Livestream ab 15 Uhr - Pressefotos verfügbar ab ca. 16:30 Uhr

Liveshow

- Livestream ab 18 Uhr - Pressefotos von den Live-Performances ab ca. 19:30 Uhr

Am 30. November gibt es in den sozialen Netzwerken exklusive Backstage-Einblicke hinter die Kulissen. Ab 18 Uhr kann THE DOME im Web per Livestream verfolgt werden. Am darauffolgenden Tag, dem 1. Dezember, wird die Show im TV von 18:10 - 20:15 Uhr bei RTL II gezeigt.

