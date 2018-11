Krainer kritisiert Verschiebung von Beitragsprüfung ins BMF – Massive Einnahmenausfälle drohen

Wien (OTS) - Der Finanzausschuss des Nationalrats beschäftigte sich heute mit der Einrichtung eines „Prüfdiensts für lohnabhängige Abgaben“ im Finanzministerium. Das heißt, nicht mehr die Gebietskrankenkassen, sondern das BMF prüft, ob Lohnsteuer, die Sozialversicherung nach dem ASVG und die Kommunalsteuer korrekt gezahlt werden. Die SPÖ kritisiert das massiv. SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer sagt: „Das einzige, was man bei diesem Vorhaben der Regierung sicher weiß, ist, dass hunderte Millionen Euro an Beitragseinnahmen verloren gehen.“ ****

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die Gebietskrankenkassen sehr viel genauer prüfen als die Finanz. Krainer: „Die Verschiebung muss man leider als ein Zuckerl von ÖVP und FPÖ an die Unternehmen verstehen, die es mit den Abgaben nicht so genau nehmen.“

Tatsächlich glauben selbst die Verantwortlichen für das Gesetz in ihrer wirkungsorientierten Folgenabschätzung nicht, dass es eine positive Auswirkung auf den Bundeshaushalt haben wird, sie weisen in der WFA kein Mehrergebnis aus.

Krainer sieht das Grundproblem darin, dass die Gebietskrankenkassen und die Gemeinden (Kommunalsteuer) nicht mehr ihre eigenen Beitragseinhebungen kontrollieren können, sondern auf die Finanzverwaltung angewiesen sind. Das sei ein massiver Eingriff in die Selbstverwaltung der Gebietskrankenkassen und es stehen enorme Effizienzverluste zu befürchten. Dazu kommt: Eine schlechtere Kontrolle der Beitragsgrundlagen schlägt auch auf die Ansprüche der Versicherten durch und kann zu Verlusten in der Pension führen. entstehen.

Bemerkenswert ist auch, dass die Regierung nur den Gebietskrankenkassen die Prüfkompetenz wegnehmen will und nicht auch für die Versicherung von Beamten, Bauern und Selbständigen.

Die Wiener Gebietskrankenkasse verweist in ihrer Stellungnahme darauf, dass in den letzten zehn Jahren, die Prüfer der Sozialversicherungen gegenüber jenen der Finanz ein Mehrergebnis von 759 Mio. Euro erreicht haben. Der Hauptverband sieht in seiner Stellungnahme einen verfassungswidrigen Eingriff in die Selbstverwaltung und warnt davor, dass Effizienz der Prüfung würde gesenkt werden. (Schluss) wf

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at