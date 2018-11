Heinisch-Hosek: ÖVP/FPÖ lenken bei 1.200 € Mindestpension ein – Druck der SPÖ zeigt Wirkung

Wien (OTS) - Im heutigen Sozialausschuss wurde das Arbeitsmarkt-Paket für Frauen diskutiert. Die SPÖ will, dass die Mindestpension von 1200 Euro nicht – wie von Schwarz-Blau vorgesehen – es erst nach 40 Arbeitsjahren gibt, weil das für Frauen kaum erreichbar ist, sondern nach 40 Versicherungsjahren, damit auch Ersatzzeiten etwa für Kindererziehung angerechnet werden können. Weiters soll die ganze Karenzzeit bis zu zwei Jahren bei Gehaltsvorrückungen, Urlaubsansprüchen und Entgeltfortzahlungen angerechnet werden. Dies würde auch die Pension erhöhen. Drittens sollen Überstunden bei Teilzeit so wie bei Vollzeit abgegolten werden, also nicht nur mit 25 Prozent, sondern mit 50 Prozent. „Zumindest beim SPÖ-Antrag zur Mindestpension hat der Druck, den wir gemacht haben, offenbar Wirkung gezeigt, denn sowohl ÖVP-Klubobmann Wöginger, als auch Sozialministerin Hartinger-Klein, haben hier Verhandlungsbereitschaft zugesichert“, zeigte sich SPÖ-Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek erfreut. ****

Noch immer verdienen Frauen um 20 Prozent weniger als Männer. Die Gründe dafür liegen in der ungleichen Verteilung von unbezahlter Arbeit zwischen Männern und Frauen. „Vor allem Kinderbetreuung oder die Pflege von Angehörigen lastet in den meisten Fällen allein auf den Schultern der Frauen. Die Folge sind unfreiwillige Teilzeitarbeit und Unterbrechungen in der Joblaufbahn von Frauen“, so die SPÖ-Frauensprecherin. Ein Arbeitsmarkt-Paket für Frauen ist aus SPÖ-Sicht notwendig, „damit hier endlich was weitergeht“, so Heinisch-Hosek abschließend. (Schluss) sl

