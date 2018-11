HERBERT GRÖNEMEYER kommt am 13. September 2019 zu seinem einzigen Open-Air Konzert nach SCHLADMING

Das hat Schladming noch nicht gesehen! Am 13. September kommt Herbert Grönemeyer mit seiner Band im Rahmen seiner TUMULT TOUR 2019 nach Schladming!

Graz (OTS) - Am 13. September kommt Herbert Grönemeyer mit seiner Band LIVE nach Schladming zu seinem einzigen Open-Air Konzert in Österreich.



Herbert Grönemeyer: LIVE TUMULT in ÖSTERREICH 2019

Herbert Grönemeyer sorgt für kräftig Tumult unter seinen zahlreichen Fans in Österreich mit der Veröffentlichung des neuen gleichnamigen Albums im November 2018.

Tumult, das 15. Studioalbum des Ausnahmekünstlers deutscher Zunge, überraschte mit bereits 3 Singleauskopplungen wie Sekundenglück, eine Ode an die kleinen Glücksmomente im Leben, dem mitreißenden deutsch-türkischen Song Doppelherz/Iki Gönlüm und der gefühlvollen Ballade Warum. Vier Jahre mussten die Fans des deutschen Popstars auf neue Lieder warten und nun liefert Grönemeyer ein Spitzenalbum ab, das keine Wünsche offen lässt!

Der Tumult nimmt kein Ende: Schon der erste Konzerttermin 2019 in der Wiener Stadthalle war nach kurzer Zeit ausverkauft, es folgte die Bekanntgabe zweier weiterer Termine am 30.März 2019 in der Stadthalle Graz und am 12.September in der Wiener Stadthalle.

UND JETZT NOCH MEHR TUMULT: Am 13.September in Schladming im WM Stadion Planai.

Im musikalischen Gepäck neben den neuen packenden Songs aus dem Album Tumult seine größten Hits wie „Männer“, „Vollmond“ , „Mensch“ und viele andere mehr, auch den Song den er nur in Österreich singt, auf den das Puplikum wartet: „Ich hab Dich lieb“. Freuen wir uns auf euphorische Showmomente mit Grönemeyer 2019!

Lassen Sie sich dieses einmalige Konzerthighlight in dem traumhaften Ambiente der Dachsteinregion nicht entgehen.

Hinweis:

Die Stehplätze des Golden Circle und des Stehplatzbereiches befinden sich im asphaltierten Bereich des Planai Stadions, die Stehplätze des Panoramadecks auf einer Mega-Tribüne. Es gibt keine Stehplätze am Hang. Alle Plätze bieten

hervorragende Sicht und perfekte Akkustik.

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Zugänge zu den einzelnen Sektoren laut nachstehendem Geländeplan und folgen Sie der Beschilderung vor Ort.



Tickets sind ab sofort auf oeticket.com & in allen Öticket-Vorverkaufsstellen erhältlich!

