Finanz-Staatssekretär Fuchs als Vertreter des Europäischen Rates beim EU-ECOWAS-Treffen in Abuja

Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung in Westafrika als zentrales Anliegen – Migrationsbewegungen nach Europa verhindern

Wien (OTS) - Finanz-Staatssekretär MMag. DDr. Hubert Fuchs nimmt morgen, Freitag, am 22. EU-ECOWAS-Treffen in Abuja/Nigeria teil. Stellvertretend für die Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini wird Fuchs den Europäischen Rat repräsentieren. An der Konferenz wird auch der Präsident der ECOWAS-Kommission Jean-Claude Kassi Brou und der Außenminister Nigerias, Geoffrey Onyeama, teilnehmen. Geplant ist die Verabschiedung eines Kommuniqués.

Thema des politischen Treffens der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) mit der EU auf Ministerebene wird unter anderem die Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung in Westafrika zur Verhinderung der Migration nach Europa sein. „Unser zentrales Anliegen ist es, die wirtschaftliche Situation und in weiterer Folge die Lebensbedingungen der Menschen in Westafrika zu verbessern, um dadurch die anhaltenden Migrationsbewegungen nach Europa zu verhindern“, betont Fuchs.

Obwohl Westafrika den höchsten Stand bei der regionalen Integration in Afrika aufweist, ist das Potenzial weitaus größer und die Verbesserung von gegenseitigem Interesse, erklärt Finanz-Staatssekretär Fuchs. Er tritt in diesem Zusammenhang für einen Ausbau der Partnerschaft zwischen der EU und den westafrikanischen Staaten ein.

„Wir müssen unsere gemeinsamen Werte und Interessen in einer Agenda festhalten. Nur mit einem langfristigen strategischen Konzept können wir unsere gemeinsamen Interessen voran bringen. Dazu gehören die Stärkung der Demokratie, die Förderung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in Afrika sowie die angemessene Berücksichtigung der Demographie und sozialen Integration. Ziel ist wirtschaftliches Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region“, erklärt Fuchs im Vorfeld des Treffens.

