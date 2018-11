ORF-Generaldirektor Wrabetz im ORF-Publikumsrat: „ORF-Player ambitionierteste Veränderung seit 20 Jahren“

2.400 Radiosendungen und 174 TV-Sendungen für die österreichischen Volksgruppen im ORF pro Jahr

Wien (OTS) - Der ORF-Publikumsrat hat in seiner Plenarsitzung am Donnerstag, dem 29. November 2018, unter dem Vorsitz von Mag. Walter Marschitz, unter anderem das Jahressendeschema bzw. die Jahresangebotsschemata „Volksgruppen“ erörtert.

In seinem Vortrag informierte ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz weiters über die stabilen Marktanteile und Reichweiten – das ORF-TV erreicht täglich 3,7 Millionen Seher/innen, die ORF-Radios 4,7 Millionen Hörer/innen, ORF.at täglich eine Million User/innen und ORF III schon 700.000 Zuschauer/innen pro Tag. Aber auch off air versuche der ORF mit dem Publikum in Kontakt zu treten, so etwa mit der „Langen Nacht der Museen“, so der Generaldirektor, der auch einen Ausblick auf 2019 gab: „Wir haben die Weichen für 2019 gestellt: Wir haben erstmals Schema und Budgets in der neuen Channel-Struktur erarbeitet und erzielen auch 2019 ein ausgeglichenes Ergebnis. Und schließlich haben wir das Grundkonzept für den ORF-Player erarbeitet. Der Player ist wahrscheinlich die ambitionierte Veränderung des ORF-Angebots seit 20 Jahren, um den ORF für die nonlineare, digitale Medienwelt fit zu machen.“

Umfassendes ORF-Angebot für die österreichischen Volksgruppen

Der ORF bildet mit seinen Programmangeboten für die österreichischen Volksgruppen die kulturelle Vielfalt und Mehrsprachigkeit Österreichs ab. Er bietet in Radio, Fernsehen, Online sowie im Teletext ein umfassendes und vielfältiges Programmangebot für die sechs autochthonen Volksgruppen (Kroaten, Ungarn, Tschechen, Slowaken, Slowenen und Roma), für die ein Volksgruppenbeirat im Bundeskanzleramt besteht, wie dies im ORF-Gesetz festgeschrieben ist.

In den vergangenen Jahren hat der ORF seine Volksgruppenprogramme nachhaltig weiterentwickelt und ausgeweitet. Pro Jahr erreicht der ORF damit rund 2,4 Millionen Seherinnen und Seher.

Der ORF, insbesondere die Landesstudios Burgenland, Kärnten und Steiermark produzieren pro Jahr 2.400 Radiosendungen und 174 TV-Sendungen für die österreichischen Volksgruppen. Das sind 85,5 Stunden Programm im Fernsehen und 536 Stunden im Radio. Zusätzlich bietet ORF-Radio AGORA in Kärnten und der Steiermark täglich 8 Programmstunden in slowenischer Sprache – 2.920 Programmstunden pro Jahr. In ORF 2 werden unter anderem die wöchentlichen TV-Magazine Dobar dan Hrvati“ für die Burgenlandkroaten sowie „Dober dan, Koroška / Dober dan, Štajerska“ für die Slowenen in Kärnten und der Steiermark ausgestrahlt. Das Magazin „Heimat Fremde Heimat“ setzt sich einmal wöchentlich mit Volksgruppen- und Integrationsthemen auseinander.

Online bietet der ORF mit volksgruppen.ORF.at einen eigenen News-Kanal für die Volksgruppen, der rund 140.000 Seitenaufrufe pro Monat verzeichnet. Über die ORF-TVthek wurden die ORF-Volksgruppenprogramme 2018 schon rund 167.000-mal abgerufen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at