„Unterwegs in Österreich“ ab 3. Dezember aus Oberösterreich

Wien (OTS) - Ab Montag, dem 3. Dezember 2018, ist das mobile Sendestudio des ORF wieder in Oberösterreich unterwegs. Passend für die Adventzeit geht es in die „Christkindl“-Region Steyr. Maria Theiner und Jan Matejcek melden sich werktäglich in „Guten Morgen Österreich“ ab 6.30 Uhr in ORF 2, Nina Kraft begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer in „Daheim in Österreich“ um 17.30 Uhr in ORF 2 in den Feierabend. Zu Gast in der ORF-Tour-Woche durch Oberösterreich sind u. a. Ferry Öllinger, Friedenslichtkind Niklas Lehner, die Poxrucker Sisters sowie Andie Gabauer und Monika Ballwein. Fixer Bestandteil der Sendungen sind außerdem wieder Tipps und Ratschläge von Expertinnen und Experten zu den Themen Gesundheit, Garten, Kochen und Bücher.

Montag, 3. Dezember:

„Guten Morgen Österreich“ aus Steyr-Christkindl

Am Montag meldet sich „Guten Morgen Österreich“ direkt vor der Wallfahrtskirche Christkindl in Steyr-Christkindl. Der ORF-Schwerpunkttag „Licht ins Dunkel“ ist auch das Tagesthema. Zu Gast ist u. a. Schauspieler Ferry Öllinger, bekannt als Postenkommandant Kroisleitner aus „Soko Kitzbühel“ und seit Jahren Unterstützer von „Licht ins Dunkel“. Musikalisch startet die Woche mit der jungen Sängerin Sabrina Schön aus dem Mühlviertel.

„Daheim in Österreich“ aus Garsten

„Daheim in Österreich“ meldet sich mitten aus dem Garstner Advent, einem der bekanntesten Adventmärkte in Österreich. Zu Gast ist unter anderem Kabarettist und Schauspieler Andreas Steppan.

Dienstag, 4. Dezember:

„Guten Morgen Österreich“ aus Garsten

Im Tagesthema geht es um „Trockenheit als Herausforderung für die Wasserversorger“, zu Gast im mobilen Studio ist Manfred Eisenhut vom Verband der Wasserversorger ÖVGW. Außerdem begrüßen Maria Theiner und Jan Matejcek zum Start der neuen Staffel „Science Buster“ Martin Moder, Molekularbiologe am Zentrum für Molekulare Medizin in Wien. Christbaum-Bauer Ignaz Hofer gibt Tipps, wie der Baum besonders lange hält. Für musikalische Unterhaltung sorgt Janold alias Stefan Fleischanderl. Der Musiker hat vor drei Jahren seinen Brotberuf aufgegeben und widmet sich jetzt ganz seiner Musik.

„Daheim in Österreich“ aus Sierning

Zu Gast ist der Kabarettist, Sänger und Schauspieler Stefan Leonhardsberger. Außerdem wird in „Daheim in Österreich“ gebacken:

und zwar die Lieblingskekse der Österreicher – Vanillekipferln.

Mittwoch, 5. Dezember:

„Guten Morgen Österreich“ aus Sierning

Der 5. Dezember ist der Welttag des Ehrenamtes. Mehr als zwei Millionen Österreicherinnen und Österreicher üben ein Ehrenamt aus. Ohne Bezahlung und in der Freizeit, doch von vielen wird diese Arbeit als Selbstverständlichkeit gesehen. Studiogast dazu ist der oberösterreichische Feuerwehrkommandant Wolfgang Kronsteiner. Zu Gast sind weiters Günther Hartl vom ORF Oberösterreich und das diesjährige Friedenslichtkind Niklas Lehner sowie Sommelier-Staatsmeister Andreas Jechsmayr aus Sierning, der Österreich bei den Weltmeisterschaften im März 2019 vertreten wird. Der Musik-Act – eine Mischung aus Austropop und Gospel – kommt von der Band JuHe.

„Daheim in Österreich“ aus Waldneukirchen/Grünburg

Das mobile Studio macht direkt beim Bahnhof der Steyrtal-Museumsbahn Station. Passend zum Krampustag besucht „Daheim in Österreich“ die Steyrtaler Perchten.

Donnerstag, 6. Dezember:

„Guten Morgen Österreich“ aus Waldneukirchen/Grünburg

Nicht einmal zehn Prozent der Österreicher/innen lassen sich gegen die echte Grippe impfen. Zum Thema „Was bringt die Grippeimpfung?“ informiert Dr. Rainer Gattringer vom Krankenhaus Wels-Grieskirchen. Außerdem zu Gast in der Sendung: Vertreter der lokalen Nikolo-Schule sowie Eisenbahner von der Steyrtal-Museumsbahn: Die Enthusiasten sind seit mehr als 20 Jahren zwischen Waldneukirchen/Grünburg und Steyr mit Dampfzügen unterwegs. Musikalisch wird es mit den Poxrucker Sisters.

„Daheim in Österreich“ aus Steyr

„Daheim in Österreich“ meldet sich zum ersten Mal aus der Eisenstadt Steyr. Dort gibt es seit wenigen Wochen ein neues Weltkulturerbe – das „Steyrer Kripperl“ – eines der letzten Stabtheater aus der Biedermeierzeit weltweit.

Freitag, 7. Dezember:

„Guten Morgen Österreich“ aus Steyr

Zum Tagesthema „Welche Bedeutung hat Weihnachten für uns?“ präsentiert IMAS-Meinungsforscher Paul Eiselsberg aktuelle Daten. Maria Theiner und Jan Matejcek begrüßen außerdem Robert Hartlauer, einen der bekanntesten Unternehmer Österreichs. Buchhändlerin Geraldine Schirl-Ennsthaler präsentiert neuen Lesestoff, der Musik-Act kommt von Live Spirits. Für musikalische Adventstimmung sorgen Live Spirits mit Andie Gabauer und Monika Ballwein.

„Daheim in Österreich“ aus Steyr

In „Daheim in Österreich“ präsentiert am Freitagabend die Band Folkshilfe ihre neue Single.

